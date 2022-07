Bilder: So lief der Große Festzug beim Welfenfest in Weingarten

Das Hoch Josef, dass derzeit die Wetterlage bestimmt, hat den Weingartenerinnen und Weingartenern, einen perfekten Rahmen für den Festumzug am Montagvormittag beschert. Angenehme Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad lockten viele in die Innenstadt, um beim Höhepunkt des Welfenfests dabei zu sein.

Drei Jahre lang gab es coronabedingt keinen Festumzug und kein „normales“ Welfenfest. „Die Freude und die Beisterung in der Stadt ist deutlich zu spüren“, sagte Weingartens Oberbürgermeister Clemens Moll vor dem Rathaus in der Kirchstraße. „Endlich gibt es wieder ein normales Welfenfest.“

Ganz Weingarten sei unterwegs, um dieser Tage sein Kinder- und Heimatfest zu feiern. „Die Heimat ist also wohl das Teuerste, was Menschen besitzen“, zitiert OB Moll den griechischen Tragödiendichter Euripides. Das drücke sich auch in Zahlen aus. So sei die Beteiligung am Welfenlauf noch nie so groß gewesen.

Insgesamt 45 Pferdewagen beteiligten sich am Festzug, die traditionell auf Historisches verweisen. Im Mittelpunkt standen allerdings die Kinder. Schließlich ist es ihr Fest.