So lief das Preisschnellen der Plätzlerzunft

Nach mehr als 30-jähriger Pause fand am vergangenen Samstag wieder das Preisschnellen der Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten 1348 statt.

Bei sonnigem Wetter fanden ungefähr 300 Besucher den Weg zu den Plätzlern, wie die Plätzlerzunft mitteilt. Im närrisch dekorierten Lindenhofstadion konnten die Plätzler, unter strengen Hygieneauflagen, sogar Mitglieder auswärtiger Zünften zu ihren Gästen zählen. So besuchten sie Narren aus Konstanz, Bad Waldsee, Berg und Oberteuringen. Zur Unterhaltung lieferten die „SchussaGugga“ eine musikalische Einlage, so die Plätzlerzunft. Die Jury bestand aus fünf Mitgliedern. Unter ihnen beurteilte unter anderem Zuntfmeisterin Susanne Frankenhauser die Leistung der 54 Teilnehmer. Die Teilnehmer genossen zwar die Sonne, hatten jedoch teilweise mit sehr starkem Wind zu kämpfen. Dennoch war es in Summe eine fröhliche Fasnetsveranstaltung.

Die Sieger lauteten:

Einzel - Männlich - bis zwölf Jahre: 1. Jonah Rief, 2. Samuel Rief, 3. Ben Hanßler

Einzel - Männlich - bis 17 Jahre: 1. Gianluca Leopardi, 2. Oliver Bogenrieder, 3. Felix Eisele

Einzel - Männlich - ab 18 Jahre: 1. Martin Eger, 2. Mathias Benkel, 3. Christoph Fischer

Einzel - Weiblich - ab 18 Jahre: 1. Elke Stotz, 2. Johanna Fischer, 3. Petra Kieferle

Zweier - Männlich - bis 17 Jahre: 1. Fabrizio Leopardi und Oliver Bogenrieder, 2. Felix Eisele und Gianluca Leopardi, 3. Moritz Eisele und Maxim Schmid

Zweier - Männlich - ab 18 Jahre: 1. Fabrizio Leopardi und Moritz Eisele, 2. Martin Eger und Mathias Benkel, 3. Karl-Heinz Zierhut und Steffen Zierhut

Zweier - Weiblich - ab 18 Jahre: 1. Johanna Fischer und Elke Stotz, 2. Elke Stotz und Dajana Herter, 3. Petra Kieferle und Susanne Steinmaßl

Dreier - Männlich - ab 18 Jahre: 1. Moritz Eisele, Gianluca Leopardi und Fabrizio Leopardi, 2. Christoph Fischer, Steffen Zierhut und Martin Eger, 3. Thomas Knebel, Stefan Fischer und Patrick Schwarzmann