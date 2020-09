So kann Künstliche Intelligenz unsere Zukunft positiv verändern

Drei Bewegungen, die das Wort „Zukunft“ im Titel haben und sich zunehmend vernetzen: Schüler, Studenten in fridays for future, Eltern in parents for future, Wissenschaftler in über 60 Regionalgruppen in Deutschland in scientists for future. Sie eint die Empörung über die Politik, die Industrie und die Wissenschaften, die ihrer Ansicht nach mit unzureichenden Maßnahmen auf den Klimawandel reagieren.

2015 bis 2018, ist auf der Website der sff-Wissenschaftler zu lesen, waren seit Beginn der Wetteraufzeichnungen die heißesten Jahre. „Zurzeit findet das größte Massenaussterben seit dem Zeitalter der Dinosaurier statt. Die irreversible Zerstörung von Artenvielfalt und Ökosystemen gefährdet die Lebensgrundlagen und Handlungsoptionen heutiger und kommender Generationen.“

Wissenschaftler müssen den Mund aufmachen

Das sind neue Töne aus der Wissenschaft, sagt Mitglied Wolfgang Ertel, Informatik-Professor an der Hochschule Weingarten. „Die meisten Wissenschaftler haben zu wenig Future und zu viel Science. Wir müssen aus dem Elfenbeinturm raus. Wir müssen das Maul aufmachen und sagen, was die Folgen unseres Wirtschaftsmodells sein werden. Riesige Flüchtlingsströme, Rohstoffkriege, unumkehrbare Klimaveränderungen. Erfreulicherweise aber haben wir für den Klimastreik am 25. September mehr Vernetzung als früher.“

Brauchen wir vor allem in den Industriestaaten andere Wissenschaftler? Wolfgang Ertel, Leiter des Instituts für Künstliche Intelligenz (KI) an der FH Weingarten: „Tausende KI-Wissenschaftler haben Petitionen unterschrieben, aber das interessiert die amerikanischen Militärs nicht. Sie lassen bauen, was möglich ist.“ Und verbrämen dies sogar mit humanen Argumenten. Nicht selten waren in der Vergangenheit Bomber und Drohnenpiloten, wenn sie erfuhren, was sie anrichteten, traumatisiert. Das ist Geschichte.

Nachhaltigkeitsvorlesungen

Mit Künstlicher Intelligenz, mit modernsten Algorithmen ausgestattet, trainiert mit virtual reality, ohne Emotionen, sind autonome Waffensysteme um ein Vielfaches präziser. „Die Waffe trifft die Entscheidungen“, formuliert Wolfgang Ertel. Der Widerspruch aller Ingenieur- und Naturwissenschaften seit Erfindung der Dampfmaschine. Aber: „Hätten wir die Physik verbieten sollen nach Hiroshima?“ Ließe sie sich verbieten? Eine zukunftsfähige Wissenschaft ist nur über einen Bewusstseinswandel in der jetzigen Generation möglich, sagt er.

Deshalb hält Wolfgang Ertel Nachhaltigkeitsvorlesungen. „Komme ich an?“, fragt er sich, wenn junge Menschen schon früh, von Eltern und Medien, „auf den Mainstream getrimmt werden“. Zur Besitzstandswahrung? Das meint er mit Elfenbeinturm. Gesellschaftliche Diskurse fehlten an Universitäten und Hochschulen ganz explizit in den natur-wissenschaftlichen Fächern.

Bei vielen Spezialaufgaben dem menschlichen Gehirn überlegen

Da sind wir in seiner Disziplin. Im Gespräch mit dem in Weingarten entwickelten Roboter Knut. Ihm einen Hammer, einen Löffel in die „Hand“ zu geben ist noch ein wenig mühsam, hat nichts Beängstigendes. Wird Künstliche Intelligenz also doch nicht den Menschen ersetzen und Millionen Arbeitsplätze vernichten, wie manche befürchten? „Was wir wissen, ist, dass ein Roboter bei vielen Spezialaufgaben dem menschlichen Gehirn überlegen ist, er kann besser Schach spielen, weil er Tausende von Varianten speichern kann und in seinem Suchbaum schneller als ein menschliches Gehirn anwenden.“

Ertel nennt die Analyse von Prostata-Erkrankungen, von Haut- und Lungenkrebs. „Ein Facharzt lernt mit 25, mit 30 Jahren, Röntgen- oder MRT-Bilder zu lesen. Mit Tausend Vorlagen, wenn es hoch kommt. Viel zu spät. Den Computer kann ich mit Millionen Bildern füttern, mit denen er lernt, zu analysieren. Da werden in absehbarer Zeit Radiologen arbeitslos werden.“ Oder in der menschlichen Pflege. Ein Roboter kennt keine Arbeitszeiten, ist wertfrei, auch schwierigen alten Menschen gegenüber. Noch fehlt ihm die Sensorik, die Feinmotorik. Noch hat er keine Gefühle. „Das wird kommen, Minimum zehn Jahre. Roboterhände kosten heute noch etwa 50 000 Euro. Die werden billiger und haben dann vielleicht sogar mehr Sensorik als menschliche Pfleger.“

Flexible, anpassungsfähige Service-Roboter

„Es ist spannend, über die Künstliche Intelligenz, zu verstehen, wie ein Gehirn funktioniert“, aber, fügt Wolfgang Ertel an: dieses funktioniert ja nicht nur rational, speichert nicht nur Funktionen und Optionen, sondern auch emotionale Erfahrungen und gesellschaftliche Prägungen. Werte, zusammengefasst formuliert. Auf die Robotik bezogen: wird es Roboter mit Ethik, mit Emotionen geben, mit Verantwortungsbewusstsein? „Da macht die KI große Durchbrüche. Wir können Großartiges tun“, ist Ertel überzeugt.

Um dann aber doch, den Blick weit offen für die momentanen gesellschaftlichen Entwicklungen, seine Visionen einer zukunftsfähigen Wissenschaft skeptisch einzuschränken: es werde in absehbarer Zeit flexible, anpassungsfähige Service-Roboter geben. „Toll für behinderte Menschen oder für gefährliche Arbeiten. Doch es werden die Yuppies sein, die sie sich leisten können.“ 24 Stunden verfügbar, keine Forderungen, kein Bett, keine Dusche. Die Ökobilanz aber, rechnet Ertel vor, ist miserabel. Sie werden vollgestopft sein mit Hightech aus ‚Seltenen Erden‘, für die Länder des Südens umgewühlt werden.

„Sie bereiten die Party vor und räumen danach auf, machen die Wohnung sauber und man muss sich mit keinem Hauspersonal auseinandersetzen. Sie nehmen einem Zwei-, einem Vier-Personenhaushalt unangenehme Arbeiten ab.“ Da wird, sagt Wolfgang Ertel, viel Zeit frei. Und was macht man in diesen Kreisen damit? Sich sozial oder kulturell engagieren? Er ist skeptisch, mit Blick auf die Freizeitgesellschaften. „Shoppen, durch die Welt fliegen, mehr und mehr Energie und Materialien verbrauchen. Und am Ende verrecken wir alle am Burnout.“ „Wissenschaft muss Mund aufmachen“a_online_titel Tag mit Dummy-Text Künstliche Intelligenz wird die Zukunft positiv verändern, meint Forscher Wolfgang Ertel Von Wolfram Frommleta_online_teaser Tag mit Dummy-Texta_endnote Tag mit Dummy-Texta_online_hintergrund Tag mit Dummy-Tex