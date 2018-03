So können Flüchtlinge integriert werden

In einem Planspiel der Jugendstiftung Baden-Württemberg haben sich die Klassen 10c und 10e der Realschule Weingarten mit der Frage beschäftigt, wie Ausbildung und Integration von Flüchtlingskindern an den Schulen gelingen kann. Das vom Bundesprogramm „Demokratie leben“ geförderte Planspiel war vom Studentenwerk „Weiße Rose“ vermittelt und organisiert worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Im Rahmen des Planspiels kommt es zu einer fiktiven Schulversammlung, die durch eine Beschwerde des Elternvorsitzenden, dass durch die Aufnahme von Flüchtlingskindern das allgemeine Unterrichtsniveau zum Nachteil der deutschen Schüler sinken werde und christliche Bräuche gefährdet würden, ausgelöst wird. Die Schüler schlüpfen in die Rollen der Beteiligten und diskutieren auf der Basis vorgegebener Anweisungen.

Zustimmung für Kompromiss des Schulleiters

Ausgrenzungsversuchen wie der Forderung nach Unterricht in der Flüchtlingsunterkunft wird mit der Frage begegnet, wie Deutsch und Verhaltensregeln ohne Kontakt zu Deutschen gelernt werden sollen. Der Kompromiss des Schulleiters stößt auf Zustimmung: Unterricht in den Hauptfächern in einer eigenen Flüchtlingsklasse, Teilnahme am Regelunterricht in den Nebenfächern. Auf Forderungen wie die nach getrennten Duschkabinen in beim Sport – wegen der „Ansteckungsgefahr“ – reagieren viele Schüler mit verlegenem Lachen, das Unwohlsein über diese Aussage verrät. Dazu der Schüler: „Es fiel mir schwer das zu sagen, voll schrecklich.“

Nach dem Planspiel zeigt ein Blick in die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, dass viele der Rechte die Integration von Flüchtlingen betreffen: neben dem Asylrecht zum Beispiel das Recht auf faire Behandlung und das Recht auf Bildung. Das Argumentieren in ihren Rollen hat den Schülern nicht nur Spaß gemacht, sondern diente auch der Vorbereitung auf ihre Abschlussprüfung in Deutsch. Eines der Prüfungsthemen lautet: „Flüchtlinge bei uns – Aufgaben und Chancen für alle Beteiligten“. In Zukunft soll das Planspiel auch vom neuen regionalen Demokratiezentrum Oberschwaben in Regie des Kreisjugendrings stattfinden.