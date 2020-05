So ist die aktuelle Situation in Weingartens norditalienischer Partnerstadt Mantua

Freunde helfen Freunden. Dass die Verbindung zwischen dem norditalienischen Mantua und Weingarten mehr als nur eine Städtepartnerschaft ist, beweisen aktuell einige Weingartener Bürger.

So hatte der Freundeskreis Mantua-Weingarten unlängst angefangen, Spenden für die durch Corona arg gebeutelte Partnerschaft in der Lombardei zu sammeln. Innerhalb kürzester Zeit kamen 10.000 Euro zusammen, die nun für soziale Zwecke eingesetzt werden sollen.

Daran beteiligt haben sich spontan verschiedene, mit der italienischen Partnerstadt verbundene Gruppen in Weingarten. Das Geld geht an zwei Sozialeinrichtungen in der stark vom Coronavirus betroffenen oberitalienischen Stadt. In der gibt es nun zwar wieder mehr Freiheiten, aber auch wachsende Armut wegen krisenbedingt hoher Arbeitslosigkeit.

Hohe Einzelspenden

Dass am Ende soviel Geld zusammenkommt, damit hätte der Vorstand des Freundeskreises Mantua-Weingarten nicht gerechnet, wie aus dem Dankesschreiben an die Spender hervorgeht. Der Tenor der Initiatoren: „Gerade in Zeiten der Not ist es wichtig, dass wir an der Seite unserer italienischen Freunde stehen, wieder aufkommenden Vorurteilen entgegenwirken und so einen Beitrag für den Zusammenhalt und den Frieden in Europa leisten.“

Besonders gefreut hat die Macher, dass sich die Partnerschaftsgruppe Bron und der Radfahrverein Weingarten, die ebenfalls freundschaftliche Kontakte nach Mantua pflegen, in die Aktion eingeklinkt haben. Dazu die Wanderer der Via Liguria, die auf ihrer Tour stets einen Abstecher nach Mantua, Weingartens Partnerstadt, machen. Und nicht zuletzt beteiligte sich die Stadt Weingarten mit 2000 Euro. Zu den Großspendern gehört auch der Bundestagsabgeordnete Axel Müller.

Arbeitslosigkeit steigt an

Das Geld geht zu gleichen Teilen an die Caritas in Mantua und an das CAV, ein Zentrum für Lebenshilfe. Die Direktorin der dortigen Caritas schreibt, dass ihre Einrichtung von Hilfesuchenden derzeit überrannt werde. Die ausgebremste Wirtschaft verschärfe das Problem der Armen. Hilfsgelder blieben aus, Unterstützung vom Staat käme nur schleppend. Derweil steige die Arbeitslosigkeit und brächte ganze Familien ins Elend. Vor allem seien Grundnahrungsmittel gefragt, weil die Leute nichts mehr zum Essen hätten und zunehmend Hunger zum Problem würde.

Was die Situation an den Krankenhäusern anbelangt, habe sich die Lage etwas entspannt nach den vielen Covid-Infizierten und Toten der vergangenen Wochen, sagt der Journalist Alessandro Colombo „In Mantua sehen wir Licht am Ende des Tunnels.“ Die Zahlen der Neuinfizierten stiegen so, dass die Medizin sie unter Kontrolle habe und die Intensivstationen nicht mehr überlastet seien.

Blutplasmatherapie hilft gegen Covid-19

Gleichwohl stürben weiter zu viele Menschen daran. Große Hoffnung macht laut Gian Mario Mozzanega, der bereits 13 seiner Bekannten und Freunde durch das Virus verloren hat, eine Blutplasmatherapie eines renommierten Mantuaner Lungenfacharztes mit Antikkörpern von Patienten, die Covid-19 überstanden haben. Damit seien viele Kranke schon geheilt worden. Man hoffe, dass dieser Ansatz Schule mache und zur Bewältigung der Krise beitrage.

Zu den seit Mai geltenden Lockerungen gehören Verwandtenbesuche und Joggen, Geschäfte öffnen wieder Schritt für Schritt. Und auch Gottesdienste dürfen nach Einspruch der Bischöfe in beschränktem Maße wieder stattfinden, sagt Colombo. Die Schulen bleiben allerdings bis September geschlossen. Im Übrigen fände Kultur derzeit nur im Fernsehen statt.

Wut auf die Politik

Was die Stimmung im Land anbelangt, so freue man sich laut Giovanna Granchelli zwar, wenn die deutschen Touristen wieder zurückkehrten: „Die Arena in Verona und der Gardasee ohne Deutsche ist undenkbar.“ Eine Wut auf europäische und damit auch auf deutsche Politik sei indessen schon verbreitet. „Wenn keine Solidarität aus Brüssel kommt, dann wird es nach dem Brexit den Exitaly geben“, ist die Ärztin überzeugt.

Dankesschreiben aus Mantua für die Solidaraktion auf der Ebene der Städtepartnerschaften erreichen unterdessen die Weingartner. Der Präsident des Mantuaner Freundeskreises, Pellegrino Sereni, hob die Nähe der beiden Partnerstädte hervor, die lebendigen Beziehungen – und wie dringend Spenden derzeit gebraucht würden.

Nachdem Blutfreitag, Welfen- und Stadtfest in Weingarten gestrichen sind, hofft der Mantuaner auf ein Wiedersehen im Dezember beim Nikolausmarkt.