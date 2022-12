Last-Minute-Shopping und große Familienfeiern: So feiern die Lokalpromis Weihnachten

Weihnachten: Gänzlich unerwartet müssen Geschenke her, ein Festmahl sowieso, denn es gilt, die Gäste zu bewirten. Falls Gäste kommen.

Wie die Lokalpromis aus Weingarten das Fest der Feste feiern, hat die „Schwäbische Zeitung“ in Erfahrung gebracht.

Clemens Moll kauft Geschenke zeitlich zu knapp

Für Clemens Moll, Oberbürgermeister von Weingarten, kommt Weihnachten immer zu plötzlich. Deshalb kauft er die Geschenke tendenziell zeitlich zu knapp. Ein wirklich unbrauchbares Geschenk hat er bisher noch nie erhalten.

„Das Christkind hat es bislang mit jedem Geschenk richtig gemacht. Diese diplomatische Aussage mache ich in der Hoffnung, weiterhin gute Geschenke zu erhalten“, sagt er und lacht.

Für Weingartens Oberbürgermeister Clemens Moll bedeutet Weihnachten auch der Blick auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben. (Foto: Clemens Moll)

An Heiligabend besucht Moll mit seiner Frau und seinen drei Töchtern einen Familiengottesdienst. Nach dem Essen steht die von den Kindern bereits lang ersehnte Bescherung an. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag geht es zu den Eltern und Schwiegereltern.

Weihnachten bedeutet für den OB nach den stets sehr hektischen und arbeitsintensiven Wochen zum Jahresabschluss zunächst Ruhe und Besinnung. „Als Christ hat Weihnachten für mich aber auch die Bedeutung, sich wieder verstärkt auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens zu konzentrieren“, so Clemens Moll.

Landrat Sievers geht mit der Familie essen

Harald Sievers, Landrat des Landkreises Ravensburg, ist gläubig. Daher vermittle ihm Weihnachten Zutrauen und Zuversicht. „Ein Kind wurde geboren. Eine Geburt ist immer Quelle der Hoffnung, sie ist aufkeimendes Leben, sie ist Zukunftsverheißung“, sagt er.

Auch um die Weihnachtszeit herum im Dienst, ist Landrat Harald Sievers.Er geht an Heiligabend mit der Familie essen. (Foto: Harald Sievers)

Ruhig und besinnlich wird Weihnachten bei ihm. An Heiligabend geht er in die Messe und danach mit allen drei Generationen seiner Familie zusammen essen.

Stadträtin Spieß schwört auf den Weihnachtsleuchter

Mit einem traditionellen Weihnachten hat Doris Spieß, Fraktionsvorsitzende der SPD im Stadtrat, wenig am Hut. Das fängt beim Weihnachtsbaum an, den es gar nicht gibt. Stattdessen wird seit vielen Jahren ein skandinavischer Weihnachtsleuchter mit zwölf Kerzen und ganz vielen Weihnachtsfigürchen geschmückt. „Von diesen – meist Engeln in vielen Variationen – hat jedes für mich eine besondere Bedeutung und: Jedes Jahr kommt eines hinzu“, erklärt Doris Spieß.

Die Weihnachtsfeiertage verbringt sie mit Mann Rudolf Bindig und ihrer Tibet-Terrier Hündin Dari zu Hause. An Heiligabend genießt das Paar erst die traditionellen Nordseekrabben, dann macht es sich auf den spätabendlichen Gang durch die weihnachtlich geschmückte Stadt zum Martinsberg.

Statt einem Christbaum, schmückt Stadträtin Doris Spieß jährlich ihren skandinavischen Weihnachtsleuchter mit zwölf Kerzen. (Foto: Rudolf Bindig)

Spieß: „Weihnachten bedeutet für mich in erster Linie Abschalten vom Alltagsstress. Erholung in der Natur und Besinnung. Besinnen auch auf viele Menschen, Freundinnen und Freunde, die mir wichtig sind und für die ich im Jahresverlauf wieder mal viel zu wenig Zeit gefunden habe.“

Auf größere Geschenke verzichtet sie, dafür dürften die selbstgestrickten Socken und selbstgebackene Weihnachtsplätzchen auf dem Gabentisch nicht fehlen. Immer zu Weihnachten wird Spieß außerdem mit ihrem Lieblingsparfüm beschenkt. Vor einigen Jahren hatte ihr Mann allerdings aus Versehen die männliche Version des Duftes gekauft. „Das war dann aber nicht ganz unbrauchbar, sondern diente ganz einfach als Retour-Geschenk“, so Doris Spieß.

Revierleiter Riether freut sich über Bohrmaschine

Geschenke waren Nicolas Riether, Leiter des Polizeireviers in Weingarten, als Kind wichtig. Heute freut er sich mehr auf die Reaktion der Kinder, wenn die ihre Geschenke auspacken. „Ich werde nun regelmäßig gefragt, was ich mir wünsche. Deshalb gibt es seit Langem nur noch Geschenke, die ich auch gut nutzen kann“, sagt Riether. Das könne Kleidung sein, oder etwas Technisches. Auch über eine gute Bohrmaschine freue man sich als Häuslebesitzer.

Die Geschenke für seine Kinder, Eltern und Geschwister besorge er meist schon Wochen, wenn nicht Monate vor dem Fest, damit kein Stress aufkommt. Trotzdem gebe es vor dem Fest immer noch einiges zu erledigen. Generell seien die Weihnachtstage selbst aber sehr entspannt.

Dieses Jahr spielt der älteste Sohn von Revierleiter Nicolas Riether bei der Krippenfeier an Heiligabend mit. (Foto: Riether)

Riether: „Da chillt man auch gerne mal und lässt es geruhsamer angehen. Dieses Geruhsame mit der Familie im kleinen wie im großen Kreis ist mir wichtig und gibt einem auch was.“ Dazu gehören Kirchenbesuche, Baum, Bescherung, die Lichter in den Gärten der Nachbarn und Schnee. „Das gibt eine richtig tolle und schöne Stimmung. Da würde mir sonst was fehlen“, sagt Nicolas Riether.

Heiligabend geht es mit Frau und Kindern in die Krippenfeier, bei der in diesem Jahr Riethers ältester Sohn mitspielt. Danach kommt die Familie mit Oma und Opa sowie Geschwistern und deren Kindern zum Essen und zur Bescherung zusammen. Und dann spiele er an diesen Tagen viel mit seinen Kindern, oft werden neue Spielsachen ausprobiert: „Ob Lego, Playmobil, Puzzle oder anderes. Das macht auch mir noch Spaß“, so der Revierleiter.

Fasnetsexperte Hohl fährt zu den Schwiegereltern

Normalerweise verbringen Fasnetsexperte und Museumsgründer Jürgen Hohl und sein Mann Marcus Weihnachten zu Hause. In diesem Jahr geht es allerdings nach Roßleben in Thüringen zu den Schwiegereltern. Aufgrund von Corona hatte Hohl sie zwei Jahre nicht gesehen.

„Da sind wir mit Kindern sicher an die 15 Leute, eine echte Großfamilie wie ich sie mir als Einzelkind immer gewünscht habe“, so Hohl.

Das Jesulein aus dem 18. Jahrhundert in der Hand von Museumsgründer Jürgen Hohl war eines seiner liebsten Weihnachtsgeschenke bisher. (Foto: Stefanie Rebhan)

Ein Wermutstropfen ist für ihn, dass er in diesem Jahr seine große Krippe mit acht Szenen nicht aufgestellt hat, weil er das Fest in Thüringen verbringt. Dafür hat er ein lebensgroßes Fatschenkind (Wickelkind) und einen Engel aufgestellt. Hohl: „Weihnachten ist der Gedenktag zur Geburt unseres Erlösers und wir in Weingarten haben zu Jesus Christus durch das Heilige Blut ja eine besondere Verbindung.“

Schon im September überlegt er sich, was er seinen Freunden schenken könnte. Er selbst habe noch nie ein unbrauchbares Geschenk erhalten. Ein ganz besonderes Geschenk habe er vor zwei Jahren von seinem Mann bekommen: Ein stehendes Jesulein aus dem 18. Jahrhundert. In diesem Jahr schenkt Hohl seinem Mann Geld für eine Winterjacke, die er sich gewünscht hat.