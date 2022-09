Kuriose Speisekarte: So extravagant kann Weingarten essen

Hahnenkamm, Schweinekinn, Entenzunge: Die Menschen essen allerlei wundersame Dinge. Davon berichten einige Köche in Weingarten. Marco Akuzuns Syrlin Speisewelt wurde gerade im Gusto Restaurantguide 2023 als die „Neueröffnung des Jahres“ augezeichnet. Max Haller von der Dehoga erzählt zudem, was die Menschen in unserer Region im Mittelalter essen mussten.

„Ich habe dich zum Fressen gern.“ „Liebe geht durch den Magen.“ „Wie man isst, so schafft man.“ Kaum etwas ist für einen Menschen wichtiger, als das Essen. Für Marco Akuzun ist es gleich doppelt wichtig, denn er ist Koch. Elf Jahre lang führte er ein Gourmet-Speiselokal in Stuttgart, das jährlich mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. In Weingarten hat er bisher noch keinen erhalten, fiebert aber auf den nächsten Termin im Februar hin – denn dann veröffentlicht der Guide Michelin, welches Restaurant Sterne bekommt.

Das Schweinekinn ist sehr muskulös

Akuzun bietet in Weingarten allerlei wundersame Gerichte an. Während die Koreaner schon mal Oktopus essen und dabei aufpassen müssen, nicht an den Saugnäpfen zu ersticken, bereitet Akuzun ungefährliches Schweinekinn zu. „Man denkt immer, das sei nur ein Fettballen, aber es ist das muskulöseste Stück des Schweins. Ich habe noch nie erlebt, das es jemandem nicht geschmeckt hat“, sagt Marco Akuzun.

Auch Schweinekopf kommt bei dem 41-Jährigen auf den Teller. Den muss man neun Tage lang pökeln, dann kochen und alles Störende wie Augenbrauen und Wimpern entfernen. Der Restaurantbesucher sieht dann nicht mehr, dass er die halbe Gesichtsmaske eines Schweins isst.

„Kaum ein Mensch steht drauf, wenn ihn das Tier noch anschaut“, weiß Marco Akuzun. Aus demselben Grund zerkleinert er die Entenzunge und rollt sie fast unsichtbar in ein Teigtäschchen ein. Hahnenkamm steht ebenfalls hin und wieder auf der Speisekarte.

Die Entenzunge kommt im Teigtäschchen

Dass Akuzun solch ungewöhnliche Körperteile der Tiere zubereitet, hat unter anderem einen nachhaltigen Grund. Er sagt: „Bei mir gilt so oft wie möglich das Motto ,from nose to tail’ (deutsch: von der Nase bis zum Schwanz), ich möchte das ganze Tier verwerten und nicht nur das Filet“.

Mehlwürmer bräuchte ich jetzt nicht. Marco Akuzun

Diesbezüglich könne man den Chinesen einiges abschauen. Allerdings gibt es da auch vieles, das bei Akuzun nicht auf den Tisch kommen würde. „Chinesen essen so gut wie alles. Mehlwürmer bräuchte ich jetzt nicht. Die Küche der Japaner ist auch nicht so meins, da bewegt sich gefühlt noch alles. Das ist für sie ein Frische-Merkmal, für uns eher abstoßend“, sagt Akuzun.

Es gibt noch mehr, das der Koch nicht essen würde. Zum Beispiels Lammhoden, die in Irland gern verspeist werden. Die Elefantenrüsselmuschel, die wie ein Penis aussieht, habe er einmal verarbeitet und gegessen – und er kommt zu dem Schluss: „Das braucht man nicht unbedingt.“

Bockshornklee ist auch noch gesund

Unbedingt braucht Shahram Ashghari, Besitzer der Kultur Bar Impuls, dafür Sumak in seiner Küche. So heißt im Nahen Osten der Bockshornklee, den Ashghari häufig für seine mediterranen und nahöstlichen Speisen nutzt. „Der Bockshornklee hilft bei der Fettverdauung von Fleischspeisen und liefert außerdem noch die Vitamine A und B“, sagt der Impuls-Chef. Er bietet zudem außergewöhnliche Teesorten wie den Shah-Tee, der aus Jojoba-Öl, Limette und Thymian besteht.

Dieser Totenkopf besteht zum größten Teil aus Gänselebermousse. Außenrum kommt weiße Schokolade, die mit Pflanzenasche und Lakritz eingefärbt wird. Ein wenig Sauerkirsche für die Deko ist auch dabei. (Foto: Syrlin Speisewelt)

Der „Babo-Burger“ ist es, den die Gäste des Schinderhannes bestellen, wenn sie etwas außergewöhnliches essen möchten. Er wird mit Ei und türkischer Knoblauchwurst, der sogenannten ,,Sucuk“, gereicht. Schinderhannes-Betreiber Cem Dogan serviert dazu Salat, Tomaten, Zwiebeln und diverse Saucen.

Im Mittelalter aßen die Menschen Bieber

Davon konnten die Menschen im Mittelalter nur träumen. Die ärmeren Bürger mussten sich in hiesigen Gefilden hauptsächlich mit „Brennts Mus“, also gebranntem Mus, über Wasser halten. Dabei handelt es sich um grob geschrotetes Mehl aus Hafer, das dunkel angebrannt wurde. „Mit ein wenig Butter darüber, haben die Leute das täglich gegessen“. Das erzählt Max Haller, Vorsitzender der Dehoga (Verband für das Gastgewerbe) der Kreisstelle Ravensburg.

Die Menschen haben Fleisch damals in Form von Brei zu sich genommen, weil sie so schlechte Zähne hatten. Max Haller

Ein Märchen ist, dass Ritter viel Fleisch gegessen haben, denn nur die Adligen mit Grundbesitz durften jagen. Für sie wurde das Fleisch fast zerkocht und dann mit dem Mörser bearbeitet. Haller: „Die Menschen haben Fleisch damals in Form von Brei zu sich genommen, weil sie so schlechte Zähne hatten.“ Der Rest musste sich mit Mus, Haferbrei und Gemüse zufrieden geben, weshalb Skorbut eine der mittelalterlichen Volkskrankheit schlechthin war.

Ein Problem für die Adligen und die Kirchenvertreter waren die fast 200 Fastentage, die es damals im Jahr gab. Fleisch war an diesen Tagen verboten, Wassertiere aber nicht. Daher aßen die Menschen Fisch, Ente und Bieber. „Wenn man einen Hirsch erlegt hat und der zufällig ins Moor fiel, galt er auch als Wassertier“. So beschreibt Max Haller den Einfallsreichtum der Menschen.