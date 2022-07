So arbeitet die Caritas im 14 Nothelfer in Weingarten

Seit Anfang Mai hat die Caritas den Betrieb des 14 Nothelfer in Weingarten als Flüchtlingsunterkunft übernommen. Eine der größten Herausforderungen ist die zum Teil wöchentlich ändernde Belegungssituation. Das bedeutet, dass das Caritas-Team maixmal flexibel sein muss. 85 der 120 Plätze im 14 Nothelfer sind für längerfristige Aufenthalte vorgesehen.

Viele Zu- und Abgänge zu Beginn

Der Belegungsschwerpunkt liegt laut Pressemeldung der Caritas bei der Aufnahme von Familien, hauptsächlich Frauen mit Kindern in unterschiedlichem Alter aus der Ukraine. Die Geflüchteten kommen vor allem aus der Landeserstaufnahme Sigmaringen und von der Messe Sindelfingen. Die ersten beiden Monate seien mit einer starken Frequentierung von Zu- und Abgängen verbunden gewesen, so die Caritas. Ziel der ersten Wochen war es vor allem, die Geflüchteten in private Unterkünfte im Landkreis zu vermitteln.

Angelika Hipp-Streicher verteilt die gespendeten Bäckertüten unter den Bewohnern. (Foto: Helen Bartknecht/Caritas)

„Um eine gute Integration vor Ort zu ermöglichen, ist es notwendig, dass wir eine gute und verlässliche Aufnahmestruktur vor Ort schaffen“, sagt Angelika Hipp-Streicher, Fachleitung Soziale Hilfen. „Sprachangebote und Zugänge zu Kitas und Schulen sind dabei sehr wichtig, ebenso Sprachangebote für Erwachsene. Deshalb braucht es in der Belegung des Hauses ein gutes Matching, damit vor allem Personen, die längerfristig in Weingarten bleiben können, eine Perspektive erhalten.

Bewohner werden an die Tafeln vermittelt

So ist das Caritas-Team damit beschäftigt, bei den Anmeldungen beim Einwohnermeldeamt, Beratung und Vermittlung von Leistungen und dem Aufbau einer Kinderbetreuung im Haus zu unterstützen. „Die Mitarbeitenden im Integrationszentrum Weingarten unterstützen mit ihren Beratungsangeboten und knüpfen Brücken zu Kooperationspartnern, Vereinen, Schulen und Kindertagesstätten. Zu den täglich festgelegten Beratungsterminen kommen Übersetzer hinzu.

Einige Angebote wie das Café International, die Familien-Sprachtreffs oder der offene Frühstückstalk bieten den Menschen erste Gelegenheit, in Kontakt mit der Fremdsprache und den Leuten zu kommen“, schreibt die Caritas. Zukünftig werden auch Musik-, Mal- und Sprach-Kurse angeboten. Darüber hinaus werden die Bewohner des Hauses an die Tafeln der Caritas vermittelt.

35 Plätze im Rahmen einer „Drehscheibe“

In Abstimmung mit dem Landkreis erarbeitete die Caritas ein Belegungskonzept. Von den 120 Plätzen sind 85 Plätze für längerfristige Aufenthalte vorgesehen, rund 35 Plätze werden im Rahmen einer „Drehscheibe“ belegt. Das bedeutet, dieser Aufenthalt ist nur vorübergehend für zwei bis drei Wochen geplant.

Die Menschen im 14 Nothelfer seien nach den Erfahrungen der ersten Zeit dankbar und hoffnungsvoll. Die Caritas sei über jede Spende dankbar, um eine niederchwellige Kinderbetreuung und Lernbegleitung im Haus sowie eine fachliche Unterstützung von traumatisierten Kindern und Erwachsenen aufbauen zu können. Es gingen bereits viele Spenden ein und Angelika Hipp-Streicher sagt: „Wir bedanken uns herzlich bei der Vielzahl von Spendern und die große Hilfsbereitschaft“.