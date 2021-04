Smartphones im Wert von einigen tausend Euro gestohlen

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 3 Uhr in ein Elektronikgeschäft in der Franz-Beer-Straße eingebrochen.

Über die gewaltsam geöffnete Eingangstür gelangten die Einbrecher laut Pressemitteilung der Polizei in den Verkaufsraum und entwendeten dort mehrere Smartphones im Wert von einigen tausend Euro. Ein Zeuge konnte den Einbruch beobachten und die Polizei verständigen.

Das Duo hatte beim Eintreffen der Beamten jedoch mit der Beute bereits das Weite gesucht. Eine sofortige Fahndung durch mehrere Polizeistreifen blieb erfolglos. Einer der Täter soll ein zweifarbiges Oberteil, das oben hell und unten dunkel war, getragen haben. Sein Komplize war mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer hellen Wintermütze bekleidet. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0751/8036666 um Hinweise zu den Tätern.