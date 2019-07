Smartphone führt durch die Basilika

Die Kirche mit dem Smartphone erkunden, das konnten Instagrammer Ende Juni in der Basilika in Weingarten. Unter dem Motto „Durchs Nadelöhr ins Himmelreich“ führte Basilika-Führer Jan Koppmann die Gruppe von zehn Personen nach einem kurzen Empfang im Martinus-Klostercafé durch das Eingangsportal in den von der Abendsonne durchfluteten Kirchenraum, geht aus der Pressemitteilung der Veranstalter hervor.

Während der 45-minütigen Führung erfuhren die Teilnehmer Details zu einzelnen Bildszenen der leuchtenden Deckenfresken des spätbarocken Malers und Baumeisters Cosmas Damian Asam und zur Geschichte der Heilig-Blut-Reliquie. Einen Blick „hinter die Kulissen“ durften die Instagrammer beim Besuch der Welfengruft, des Chorgestühls und der Orgelempore riskieren. Hier boten sich außergewöhnliche Blickwinkel für neue Bildmotive, die laut Pressebericht von den Teilnehmern begeistert durch die Smartphonelinse fokussiert wurden. Die entstandenen Bildeindrücke der Teilnehmer des Instawalks können unter dem Hashtag #instakirchebodensee auf Instagram gefunden werden.

Der #instakirchebodensee-Tag wurde vom Projekt „Inspitation Bodensee“ initiiert und fand zum ersten Mal statt. Gezielt wurde die Instagram-Community angesprochen und zu einem Instawalk durch Kirchen in der Vierländerregion Bodensee eingeladen.