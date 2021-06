Smart City Art bringt Kunst und Publikum coronakonform zusammen

Die Geschäfte in der Innenstadt Weingartens bieten ab Samstag, 19. Juni, mit ihren Schaufensterflächen den Künstler und Künstlerinnen der Region eine riesige Plattform um Kunst, Kultur und Musik in den unterschiedlichsten Facetten zu präsentieren. Wie das Stadtmarketing Weingarten weiter schreibt werde über sogenante Culture Stations die Kunst in den Schaufenstern lebendig und Besucher und Besucherinnen erhalten durch ihr Smartphone weitere Einblicke in die Kunstwelt und die Geschäfte.

Folgende Geschäfte sind mit den Culture Stations ausgestattet: am Münsterplatz die Tourist-Information, in der Kirchstraße das Stadtmarketing und die VR Bank, in der Zeppelinstraße Strickliesl, am Broner Platz die Internetagentur Strohm IT und die Stimmt!-Klavierwerkstatt, in der Karlstraße aktivoptik, Modehaus Mayer-Rosa, Sport Grimm und die Goldschmiede Ruth Design, am Löwenplatz die Stadtbuchhandlung, das Café Museum, Outfit trend und Optik Blandfort sowie in der Gartenstraße die Druckerei Riedmayer.

Ergänzend zu den Bildschirmen und Beamerinstallationen sind in den Schaufenstern von Juwelier Rambadt und im Café Museum umfangreiche Kunstausstellungen zu sehen, so die Ankündigung weiter.

Die Smart City Art wird präsentiert vom Verein Kulanzamt, der Fachgruppe Innenstadt und dem Stadtmarketing Weingarten. Das Besondere daran ist, die smarte „Art“ Kunst und Publikum coronakonform zusammenzubringen und Ausstellern und Besuchern in Weingarten einen Mehrwert zu bieten, so die Pressemitteilung. Damit bietet die Stadt mit einem individuellen und kulturellen Stadtrundgang den Kulturhungrigen ein kreatives Angebot.