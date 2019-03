Als Highlight der „Internationalen Wochen gegen Rassismus in Weingarten“ haben am Samstagabend junge Sprachakrobaten in den Gewölbekeller eingeladen: Zum Slam gegen Rassismus. Dazu offerierten Frauen vom Verein Inkultura internationale Häppchen auf die Hand. Und Dancelhall-Artist „Enjojah“ aus Konstanz sorgte bei den etwa 40 Gästen mit bunten Reggae-Rhythmen für einen chilligen Klangteppich.

Christian Netti vom Team Jugendarbeit kommt am Samstagabend die ehrenvolle Aufgabe zu, die fünf „Lyricperformer“ anzukündigen, die für diesen besonderen Abend entweder neue Texte ersonnen oder aber schon etwas in der Schublade liegen haben. So wie Lena, die Studentin aus Konstanz, die seit drei Jahren slammt und den Text zu ihrem Demokratieverständnis auch schon auf der großen Bühne in der Linse vortrug. Auswendig spricht die kluge, junge Frau über eine Galaxie voller Rechte, in dem die Menschen trotzdem „Wattebauschohren“ haben, das „leise Knacken“ nicht hören, wenn wieder irgendwo „ein Stück Freiheit zerbricht“. So eindrücklich beschreibt sie ihre Gedanken, dass zum Schluss ihres Vortrags nicht nur alle ehrfürchtig applaudieren, sondern sich fast jeder seinem Nebenmann zuwendet und versonnen nickt. Ja, so schnell kann sich der Wind wieder drehen. Zum rechten Sturm werden. Wenn man nicht genau hinhört und lieber die Scheuklappen eine Nummer größer kauft.

Glücklicherweise jedoch ist der Gedanke „Bunt bedeutet Vielfalt“ vor allem bei den Jugendlichen kein absurder – werden sie doch in einem multikulturellen Umfeld groß. Mit Freunden aus anderen Ländern und Kollegen aus anderen Kulturkreisen. Und doch gibt es Handlungsbedarf, gilt es, Haltung zu zeigen. Das weiß auch die 27-jährige Teresa von Berg. Sie ist Studentin der Sozialen Arbeit in Weingarten, und hat im Rahmen ihrer Praxisarbeit diese Internationalen Wochen gegen Rassismus mit organisiert. Der Slam-Abend im Haus der Familie ist hierbei der Höhepunkt: nach einer Aktion zum Thema „Pflanzenvielfalt“, nach einem Graffiti-Workshop in der Unterführung am Charlottenplatz, nach einem bunten Fußball-Turnier.

„Einen sehr berührenden Text“ attestiert Moderator Netti auch Frederic aus Schlier. Der gelernte Koch hat einen Text mit dem Titel „Es kommt ein Schiff geladen“ dabei, in dem er mit den „Schleuserscheusalen“ abrechnet, die in afrikanischen Flüchtlingen lediglich eine kostbare Fracht sehen, die es für viel Geld nach Europa zu schippern gilt. „Das B in Rassismus steht für Bildung“ heißt der Text, den die 17-jährige Feli aus Bad Waldsee vorträgt. Ihre Botschaft: „Nur kein Arschloch sein, reicht nicht“. Steht auf, schaltet euch ein, wenn ihr jemanden Nazi-Gedankengut verzapfen hört – damit macht die Schülerin Mut zur Zivilcourage gegen rechtes Gedankengut.

Die 17-jährige Luan, die sich als Slammerin bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften erste Slam-Weihen abgeholt hat, bringt ihren Anne-Frank-Text zu Gehör. Der spielt umsichtig mit Zitaten aus den weltbekannten Tagebüchern und endet mit der so schlichten wie schönen Aufforderung „Lasst uns doch einfach Menschen sein! Menschen, die global denken und lokal handeln“. Yannik, ein 18-jähriger Ravensburger, beendet schließlich die Riege der jungen Talente. Auch sein Text lässt nachdenklich werden, fragt er doch, weshalb nach einer „Drei-Sekunden-Wut“ sich viele nicht aufraffen und selbst etwas tun gegen die dunkle Welt der Politiker und Konzerne, sondern sich lieber auf einen Sündenbock stürzen, der gerade erst angekommen ist. Als Geflüchteter.

Köstliche Bulgur-Köfte komplettieren den Abend

Komplettiert wird der Slam-Abend gegen Rassismus von köstlichen Bulgur-Köfte, Mandelplätzchen und türkische Teigrollen, die fleißige Damenhände vom Verein Inkultura gerollt, gebacken und hübsch angerichtet haben. Und über all dem schwebt im dunklen, intimen Gewölbekeller der Sound des Reggae-DJs, der irgendwann „Where are you from“ auflegt. Das passt nirgendwo besser hin als hier zum Slam gegen Rassismus. Denn wo jemand her kommt, das darf keine Rolle spielen.