Slade -- verrückt und hungrig nach Musik

„Ich heiße Dave Hill“, sagte der kleine Mann, der vor mir saß. In einem kleinen Holzverschlag, der hier, auf dem Classic-Rock-Konzert, auf dem ich ihn traf, die Künstlergarderobe war. Dave Hill ist Gründungsmitglied von Slade, einer Glam-Rock- und Hard-Rock-Band, die am 12. Juni beim Open-Air auf dem Ermlandhof in Weingarten auftritt.

Von unserer Mitarbeiterin Susi Donner

Slade stammen aus Wolverhampton, einer Industriestadt in den englischen Midlands. „Far, far away“, „Ma oh my“ und „Look wot you done“ dürften einige der berühmtesten Lieder von Slade sein. Dave Hill hat 1964 mit Don Powell und weiteren Musikern eine Band gegründet, aus der schließlich Slade resultierte. Seit 1971 sind Slade aufgrund ihres verrückten und glitzernd bunten Outfits der Glam-Rock-Szene zuzurechnen. Bis 1976 schafften es alle ihre Singles in die britischen Top 20, sechs davon auf Platz eins – eine Erfolgsserie, wie es sie seit den Beatles und den Rolling Stones nicht mehr gegeben hatte.

Auch in Deutschland hatten Slade in der Zeit neun Top-10-Platzierungen. Ihr stampfender Sound, der röhrende Gesang und der Hintergrundgesang, der auf eine Art eingemischt war, so dass es schien, als ob ganze Fußballstadien den Song begleiten würden, machten den typischen Slade-Sound aus. Slades Vorband bei Liveauftritten zu dieser Zeit war oft Status Quo.

Dave Hill ist der Paradiesvogel

Hill spielt bis heute den Bass, singt und ist zudem der absolute Paradiesvogel auf der Bühne. Ende der 70er Jahre befand sich die Band an einem finanziellen Tiefpunkt und steckte daraufhin auch in einer zwischenmenschlichen Krise – Slade standen kurz vor der Trennung. Kaum eines der Bandmitglieder glaubte aufgrund der resultierenden Sinnkrise jetzt noch an ein Weiterleben von Slade, zumal auch der Massengeschmack von klassischem Rock zu Punk und New Wave abgewandert zu sein schien. Man orientierte sich weiter; Dave Hill beispielsweise stieg ins Automietgeschäft ein und hatte kaum noch Zeit für die Band.

Im August 1980 kehrten Slade aber schon wieder auf die Bühne zurück, als sie trotz der bandinternen Missstimmung im letzten Moment vor der endgültigen Trennung überredet wurden, beim „Reading Festival“ für Ozzy Osbourne als Headliner einzuspringen. Zu Beginn befürchteten die Organisatoren einen Massenaufstand. Nach gellenden Pfiffen bei den ersten Liedern begeisterten Slade das Publikum zu ihrer eigenen Überraschung aber so sehr, dass sie am Ende des Konzerts schon alle großen Hits gespielt hatten und ihnen als letzte Zugabe nur das laut vom Publikum geforderte „Merry Xmas Everybody“ zu spielen blieb. Da Slade nicht auf der Rechnung standen, spielten sie quasi auf Trinkgeldbasis.

So viel zu der weiteren Vergangenheit. Nun zur jüngeren. Ich saß Dave Hill also gegenüber, und er gab mir eines meiner ersten Star-Interviews. Damals. Es muss Ende der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts gewesen sein. Was sich ja schon sehr nach „damals“ anhört.

Und Hill erzählte, dass sie gerne in Deutschland sind, dass die deutschen Fans immer treu zu ihnen gestanden hätten. Der Schlagzeuger von Slade, Don Powell, ist ebenfalls Gründungsmitglied. Steve Whalley und Dave Glover sind die anderen beiden Musiker, die bis vor wenigen Jahren zu Slade gehörten.

Hill plauderte mit mir, bis sie zum Sound-Check auf die Bühne mussten. Klingt gut, dachte ich mir. Und die Musiker allem Anschein nach auch; denn sie waren zufrieden und verbreiteten schon jetzt Konzert-Stimmung auf der Bühne. Alle vier Musiker waren sehr nett und offen. Keine Starallüren. Dabei zählen sie seit Jahrzehnten zu den ganz Großen. Nach dem Sound-Check aßen sie Suppe, tranken Kaffee. Hill wollte weitererzählen. „Seid Ihr nervös vor dem Auftritt?“ fragte ich. Dave Hill lachte: „Das sind wir schon lange nicht mehr!“ Dann ging ich raus aus der Garderobe. Die Musiker von Slade zogen sich ihre Bühnenkostüme an. Glitter und Glanz. „Still crazy after all those years!“ -- nach all den Jahren immer noch verrückt! – sagten sie lachend, als sie rauskamen und sich zum Gruppenfoto aufstellten. Gut gelaunt gingen sie auf die Bühne. Sie hatten den ersten Gig des Abends. Alle zwei, drei Lieder verwandelte sich Hill in einen anderen, noch bunteren Paradiesvogel – er ist auf der Bühne umso vieles exzentrischer als dahinter.

Das war alles vor über zehn Jahren. Am 12. Juni, bei der Classic-Rock-Night auf dem Ermlandhof, könnte es sich wieder so zutragen. Die aktuelle Besetzung dürfte sein: Gesang, Gitarre Mal McNulty (seit 2005), Gitarre Dave Hill, Bass John Berry (seit 2003), Schlagzeug Don Powell. Die „Schwäbische Zeitung“ wünscht allen Konzertbesuchern viel Spaß mit Slade.