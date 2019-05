Skate-Wettbewerb macht Station in Weingarten

Auch dieses Jahr macht der Regio-Skate-Cup Station in Weingarten. Der Cup wird in vier Städten ausgetragen und vom jeweiligen Jugendhaus der zuständigen Jugendarbeit und dem Verein Young Culture aus Bad Waldsee organisiert – in Weingarten vom Team Jugendarbeit.

Nach dem Start in Wilhelmsdorf am 27. April wird am Samstag, 11. Mai, in Weingarten geskatet. Danach geht es nach Bad Waldsee (18. Mai) und Leutkirch (1. Juni), wo auch das Finale stattfinden wird. Gestartet wird am Samstag, 11. Mai, ab 15 Uhr in zwei Altersgruppen: B-Gruppe bis 15 Jahre und A-Gruppe (gesponsert) ab 16 Jahre. Jeder kann sich vor Ort anmelden.

Die Startgebühr beträgt je drei Euro. Es muss nicht an allen Contests teilgenommen werden. Bei Regen wird der jeweilige Contest auf den darauffolgenden Sonntag verlegt. Weitere Informationen gibt es auf der Facebook-Seite „Regio-Cup 2019“.