Sinti-Jazz in der Linse

Im Kulturzentrum Linse in Weingarten spielen am Samstag, 22. September, ab 20.30 Uhr „Die Drahtzieher“ mit Sinti-Jazz auf. Drei akustische Saiteninstrumente, mehr brauchen die Drahtzieher nach Angaben der Veranstalter nicht, um ihre instrumentalen Geschichten in die Herzen der Zuhörer zu tragen. Ihr Debutalbum trägt den Titel „Storyteller“. Der Eintritt kostet zwölf und ermäßigt acht Euro. Kartenvorverkauf täglich ab 17.30 Uhr im Kulturzentrum Linse und unter www.kulturzentrum-linse.de. Foto: Veranstalter