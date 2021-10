Simon Ort Trio bringt Jazz Manouche ins Kulturzentrum Linse nach Weingarten

Das Simon Ort Trio spielt am Freitag, 8. Oktober, im Weingartener Kulturzentrum Linse. Das Trio spielt Jazz Manouche aus erster Hand.

Die drei Musiker sind mit der Musik des großen Django Reinhardt und seinem musikalischen Vermächtnis aufgewachsen. Die Tradition der Sinti spielt in der Musik des Trios eine große Rolle, dennoch ist das Repertoire auch mit Eigenkompositionen und Stücken aus dem amerikanischen Jazz bestückt.

Seit vielen Jahren ist das Trio in der Jazzszene aktiv und hat mit unzähligen großartigen Künstlern zusammengearbeitet. Immer wieder erweitern prominente Gastmusiker das Trio zum Quartett. Ein unvergesslicher Konzertabend voller Spielfreude und Emotion ist garantiert, wenn Mano Guttenberger an der Solo-Gitarre, Dadi Guttenberger an der Rhythmus Gitarre und Simon Ort am Bass, gemeinsam auf der Bühne stehen.