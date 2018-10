Siegerentwurf zu Weingartens Jahrhundert-Projekt wird ausgestellt

Der Umbau des Schuler-Areals Süd wird konkreter. Die Ergebnisse des städtebaulichen Wettbewerbs werden am Dienstag, 23. Oktober, der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Entwurf des Stuttgarter Architekturbüros „Ackermann + Raff“ und des Landschaftsarchitektenbüros „faktorgruen“ für den Umbau wird gemeinsam mit den acht weiteren Wettbewerbsbeiträgen von 16 bis 20 Uhr ausgestellt. Um 18.30 Uhr begrüßt OB Markus Ewald die Bürger. Im Anschluss werden die Entwürfe erläutert. Die Ausstellung findet im Infocenter auf dem ehemaligen Schuler-Areal in der Heinrich-Schatz-Straße 3 (neben der Bushaltestelle an der alten Post) statt.