Siebtes Frühschoppen vom VdK OV Weingarten

Der VdK OV Weingarten lud seine Mitglieder zum siebten Frühschoppen ins Gasthaus Rössle in den schönen Biergarten ein.

Die Mitglieder bekamen einen Verzehrgutschein. Der Biergarten hatte sich sehr schnell gefüllt und es ging sehr lustig zu. Schöne Musik spielte die Combo 19 unter der Leitung von Stefan Miehle.

Die Vorsitzende Karin Maucher eröffnete das Fest mit einer kleinen Rede und sie teilte die weiteren Termine mit, die bis Dezember noch alle anfallen.

Herr Bürgermeister Alexander Geiger von der Stadt Weingarten hielt auch eine kurze Rede und dankte dem VdK OV Weingarten für die tolle Arbeit, die er leistet. Er war sehr erstaunt, dass 822 Mitglieder dem Verband angehören – und das nur in Weingarten. Dazu gehören Baienfurt, Baindt, und Berg. Er war auch über den Frühschoppen sehr erstaunt, dass so viele Mitglieder gekommen sind und es so lustig zuging.

So ging ein schöner sonniger Sonntagmittag zu Ende und zufriedene Mitglieder bedankten sich bei der Vorsitzenden für den schönen Tag.