Sie wird auch weiterhin die Lebensqualität älterer Menschen im Blick haben

- Nach mehr als 21 Jahren verabschiedet sich Sieglinde Zimmer-Meyer von der Caritas Bodensee-Oberschwaben. Seit 1999 führte die Diplom-Sozialarbeiterin die Zuhause-Leben-Stelle in Weingarten, die unter der Trägerschaft der Caritas eine neutrale und unabhängige Beratung für Senioren, kranke Menschen, Menschen mit Behinderung und Angehörige anbietet, geht aus einer Pressemitteilung hervor.

„Als Kämpferin in der Sache viel bewegt“

Die für Weingarten und die Umlandgemeinden Berg, Baienfurt, Baindt, Bergatreute, Wolfegg und Vogt zuständige Beratungsstelle arbeitet demnach vernetzt mit Gemeinden, Anbietern, Kirchengemeinden und ehrenamtlichen Gruppen zusammen. Sieglinde Zimmer-Meyer habe die Stelle in all den Jahren mit Begeisterung ausgefüllt und als Kämpferin in der Sache viel bewegt. „Ein Motivationstraining brauchten wir nie für sie“, sagte Caritas-Regionalleiter Ewald Kohler bei der Verabschiedung.

„Die Beratungsarbeit erfordert schnelles, flexibles und unbürokratisches Handeln mit dem Ziel, die Lebensqualität und Lebensführung im häuslichen Umfeld zu unterstützen“, betonte Angelika Hipp-Streicher, Caritas Fachleiterin Familie und Integration. Trotz vieler Herausforderungen habe sich Sieglinde Zimmer-Meyer stets anwaltschaftlich, nachhaltig, vorausschauend und empathisch für Senioren eingesetzt und sich als Fallmanagerin bestens bewährt.

Zuhause-Leben-Stelle wird aufgelöst

Ende dieses Jahres werde die Zuhause-Leben-Stelle in Weingarten aufgelöst. „Politische Zwänge lassen uns keine Alternative“, bedauerte Kohler. Der Grund: Der neue Rahmenvertrag zwischen den Kranken- und Pflegekassen und den kommunalen Spitzenverbänden lasse eine Kooperation mit freien Trägern wie der Caritas am Betrieb von Pflegestützpunkten nicht mehr zu. „Wir bleiben aber als Caritas an dem Thema dran, alten und pflegebedürftigen Menschen zu ermöglichen, möglichst lange in ihrem gewohnten Lebensumfeld wohnen bleiben zu können“, betonte Kohler und verwies auf ein neues Projekt der Caritas, das im Herbst mit dem Landkreis verhandelt werden soll.

Viel Lob für die engagierte Arbeit von Sieglinde Zimmer-Meyer gab es auch aus Weingarten: „Mit hoher Fachkompetenz haben Sie die Menschen in unserer Stadt unterstützt. Sie brannten für Ihre Arbeit“, bedankte sich Oberbürgermeister Markus Ewald. Die Menschen seien mit ihren Problemen und Fragen nie allein gelassen worden. Sieglinde Zimmer-Meyer sei stets zu den Rat- und Hilfesuchenden rausgegangen, habe den Bedarf ermittelt und – da sie die gesamte Bandbreite der Möglichkeiten kenne – für jeden einzelnen eine persönliche Lösung gesucht und gefunden, sagte Ewald und lobte die enge Vernetzung der Zuhause-Leben-Stelle.

„Harmonisches und effektives Miteinander“

Rainer Beck, Fachbereichsleiter Gesellschaft, Bildung und Soziales der Stadt Weingarten, bedankte sich laut Mitteilung für das harmonische und effektive Miteinander in den vergangenen Jahren. Man habe stets in engem Austausch und auf Augenhöhe Lösungen gesucht und gemeinsam Wohn- und Mobilitätskonzepte entwickelt, bestätigte der frühere Vorsitzende des Stadtseniorenrats Weingarten, Siegfried Schlumpberger.

Die Arbeit habe ihr sehr viel Spaß gemacht, betonte Sieglinde Zimmer-Meyer. „Die Caritas hat mir viel Gestaltungsraum gelassen und im Teamverbund die Entwicklung des Angebotes gefördert und unterstützt.“ Bei der Stadt Weingarten habe sie in all den Jahren immer ein offenes Ohr für ihre Anliegen gefunden. Sie werde sich auch weiterhin für die Belange der älter werdenden Generation einsetzen, versprach Zimmer-Meyer, die auch Gründungsmitglied des Hospizvereins Weingarten und der Initiative Bürger in Kontakt ist und zahlreiche Projekte angestoßen sowie mit initiiert hat. Seit Februar ist sie Vorsitzende des Stadtseniorenrats Weingarten.