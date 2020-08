Sie sind Ratgeber auf Augenhöhe

Die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) hat 88 Ausbildungsbotschaftern eine Urkunde des Landes Baden-Württemberg für ihren Einsatz im Schuljahr 2019/2020 ausgehändigt. Seit Beginn der Initiative im Jahr 2012 schulte die IHK 1700 Ausbildungsbotschafter, heißt es in der Pressemitteilung.

Ausbildungsbotschafter sind Azubis, die Schulklassen besuchen, um dort über ihren Ausbildungsberuf zu informieren und die Schüler bei der Berufswahl zu unterstützen – in der Regel direkt vor Ort in den Schulen, zu Corona-Zeiten auch digital. Diese Begegnungen auf Augenhöhe sind laut IHK für beide Seiten wertvoll. Die Schüler würden in ihrer Lernbereitschaft für einen guten Schulabschluss motiviert, die Ausbildungsbotschafter in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt und lernen, Präsentationen vorzunehmen.

Ehrenamtliches Engagement

Im Schuljahr 2019/2020 waren insgesamt 88 Auszubildende ehrenamtlich als Ausbildungsbotschafter an Schulen in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis zu Gast und warben dort für die duale Berufsausbildung – mit Berichten aus ihrem Arbeitsalltag und mit Informationen zu Karrierechancen in ihrem jeweiligen Beruf. Außerdem besuchten sie die Partnerschulen ihrer Ausbildungsbetriebe, mit denen diese im Rahmen von Bildungspartnerschaften kooperieren.

Da die Rückmeldungen zum Einsatz der Ausbildungsbotschafter sowohl vonseiten der Schulen als auch der Ausbildungsbetriebe positiv seien, wird die Initiative verlängert und vorerst bis zum 31. Dezember 2021 weiterhin vom Wirtschaftsministerium gefördert. Im Schuljahr 2020/2021 wird das Projekt aufgrund der Corona-Situation weiterhin überwiegend digital stattfinden.