Sie leben den europäischen Gedanken praktisch

„Wie ein Kurzurlaub in Frankreich“. So beschrieb eine Teilnehmerin des VHS-Sommerkurses „Französisch(e Lebensart) mit Erlebnissen – für Anfänger mit ersten Vorkenntnissen“ in Kooperation mit der Partnerschaftsgruppe Bron Weingarten. Der Kurs hatte nach Angaben der Stadt zum zweiten Mal mit großem Erfolg stattgefunden.

Eigens aus Bron angereist war Françoise Bonnet, Gymnasiallehrerin und zweite Vorsitzende des dortigen Partnerschaftsvereins. Gemeinsam mit Dietmar Schlecht und Heidi Detzel-Ströble von der Partnerschaftsgruppe Bron-Weingarten leitete Bonnet den viertägigen Sprachkurs. Neben einem Begleitprogramm für die Kursteilnehmer und die Dozentin, wie zum Beispiel dem Besuch des Hopfenmuseums mit Degustation des deutschen Bieres oder einer Basilikaführung, sei ein Höhepunkt das gemeinsame Zubereiten eines französischen Abendessens gewesen, heißt es.

Den Abschluss dieser Woche feierten die Kursteilnehmer mit den Gästen aus Bron, Mitgliedern der Partnerschaftsgruppe Bron, des Freundeskreises Mantua sowie mit Vertretern aus Berg und Baienfurt. Das Fest fand im Spinnenhirn mit musikalischer Untermalung durch Helmut Grieb und dem Ehepaar Traut statt. So sei laut Mitteilung eine Woche lang der europäische Gedanke auf kommunaler Ebene von den Bürgern im Austausch praktisch gelebt worden.