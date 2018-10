Sie halten ehrenamtlich die Stadt sauber

37 Freiwillige nehmen derzeit am Projekt „Patenschaften für ein Stück Weingarten“ teil. Das Projekt wurde vor acht Jahren von Bürger in Kontakt (BiK) ins Leben gerufen, teilt die Stadt mit. Bei einem Empfang im Rathaus bedankte sich Oberbürgermeister Markus Ewald bei den Beteiligten für ihr bürgerschaftliche Engagement.

Die engagierten Bürger halten beliebte Ausflugsziele wie den Sechserbrunnen oder oft begangene Wege und Plätze in der Stadt sauber. Sie befreien öffentliche Orte von weggeworfenem Müll und machen sich so für eine saubere, lebenswerte Stadt stark. Das Projekt „Patenschaften für ein Stück Weingarten“ hatte Walter Reichmann von Bürger in Kontakt vor acht Jahren ins Leben gerufen . Unterstützt werden die Ehrenamtlichen dabei vom städtischen Baubetriebshof, der Arbeitsmaterial zur Verfügung stellt und mit Rat und Tat zur Seite steht.

Von der Verbesserung vermüllter Situationen bis zur Erziehung der Leute durch regelmäßige Pflege reichen die Erfahrungsberichte der freiwilligen Helfer. „Wo ein Areal sauber gehalten wird, ist die Hemmschwelle, seinen Müll wild zu entsorgen, größer, so das Fazit. Zum Teil machen Schilder von Bürger in Kontakt auf die betreuten Areale aufmerksam. Anton Schmid von BiK und Oberbürgermeister Markus Ewald bedankten sich bei den Beteiligten. Es sei ein herausragender Beitrag für die Stadt, „es ist besser und schöner geworden“.