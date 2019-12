„Sie brauchen ein großes Herz für Ihre nicht einfache Arbeit“

Zu den Pflegerinnen aus Osteuropa ist am Donnerstagnachmittag der Nikolaus ins Klostercafé Martin gekommen. Eingeladen hatte die Kirchengemeinde St. Martin zusammen mit dem deutsch-polnischen Freundeskreis. Die Organisatoren wollen den Frauen aus Polen, Rumänien und der Ukraine, die in Weingarten und Umgebung ältere Menschen pflegen, so ihre Wertschätzung für diesen wichtigen gesellschaftlichen Dienst zeigen. „Neben Dank und Anerkennung wollen wir die Pflegerinnen einmal aus ihrer Arbeitssituation herausholen, und sie mit Einheimischen und Kolleginnen in Kontakt bringen“, sagt Bertram Nold, Vorsitzender des deutsch-polnischen Freundeskreises. Und Christine Bürger-Steinhauser von der Kirchengemeinde verweist auf die wichtige Möglichkeit des Austausches untereinander, denn, was Arbeitszeit und Wohnsituation der Pflegerinnen hier anbelangt, seien die Bedingungen nicht immer optimal, der Dienst oft belastend. „Zum ersten Mal bin ich auf so einem Treffen“, freut sich eine Polin, „und jetzt sind wir es, die einmal bedient werden.“ Der Nikolaus bedankt sich bei den 30 Pflegerinnen: „Ein großes Herz ist wichtig für ihre oft nicht einfache Arbeit“. Es war das dritte Dankeschön-Treffen in diesem Jahr und vielleicht auch das letzte. Die Förderung aus dem Landestopf des Sozialministeriums „Engagiert in Baden-Württemberg“ läuft aus. Foto: Margret Welsch