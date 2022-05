Serie „Gestern und Heute in Weingarten“ beginnt

„Gestern und Heute in Weingarten“ heißt eine neue kleine Serie, die die „Schwäbische Zeitung an dieser Stelle beginnt. Der Grund dafür: Immer wieder zeigt das Schlössle Bilder der Stadt Weingarten aus früheren Zeiten, beispielsweise ab dem 25.Juni. Die Ausstellung „Weingarten in den 70er-Jahren“ beginnt im Rahmen der Weingartener Kunst- und Museumsnacht. Zunächst aber widmen wir uns einem der ältesten Fotografien aus Weingarten.

Statt der Kutsche ein Auto, statt langen schweren Röcken bei den Damen, meist Hosen. Es hat sich in den vergangenen mehr als 120 Jahren einiges verändert. Das schwarz-weiße Bild entstand um 1910, das andere 2022. Beide zeigen das Weingartener Rathaus (erbaut im Jahre 1765) mit Blick in die Karlstraße. Das Rathaus wurde laut Uwe Lohmann, Stadtarchivar von Weingarten, wiederholt umgebaut. 1856 bis 1858 habe man das Bildnis der Welfensage an der Südseite des Hauses übermalt und verlegte den Eingang an die Ostseite. „Zu dieser Zeit befanden sich im Erdgeschoss die Gemeindepflege, das Archiv, die Wachstube und Gefängnisse“, sagt Lohmann.

Weitere Umbauten erfolgten 1912 und 1956. Links im Bild ist das Manufaktur-, Kurz-, Weiß-, Woll-, Glas- und Porzellanwarengeschäft von Anton Arnold. Es heißt, so der Archivar, er emfpahl sich mit „reeller Bedienung, festen Preisen, großem Umsatz und kleinem Nutzen“. Gegenüber des Rathauses befindet sich das Amtshaus. Davor stand dort das Landschaftshaus der Landvogtei, das 1866 abgebrochen und als Schulhaus wieder errichtet wurde. Fotos: Stadtarchiv Weingarten/Rebhan