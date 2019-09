Septembersonne am Martinsberg in Weingarten

Die Septembersonne hilft den Weintrauben unter dem Martinsberg bei der Reife. Das Bild hat uns Roland Beer geschickt, wohl auch in dem Wissen, dass am Martinsberg bald die Weinlese ansteht. Ein genaues Datum für die Ernte steht allerdings noch nicht fest. Gut möglich, dass auch die Weingartener Weinverantwortlichen die Sonne bis zum allerletzten warmen Herbsttag ausnutzen wollen. Vielleicht zeigen sich die Trauben dann von ihrer besten Seite. Ob die Ernte dieses Jahr allerdings genauso wie im vergangenen Sommer ausfällt, kann man bezweifeln. Denn das steht jetzt schon fest: So warm war es dieses Jahr nicht.