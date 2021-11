Seniorin kümmert sich nicht um Unfall

Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro hat eine 81-jährige Autofahrerin am Dienstag kurz nach 16.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Franz-Beer-Straße verursacht. Beim Ausparken streifte die Seniorin einen geparkten Mercedes-Benz. Nach dem Zusammenstoß stieg sie aus und begutachtete das Fahrzeug. Die Frau war offensichtlich der Meinung, keinen Schaden verursacht zu haben und verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle. Sie hat nun mit einer Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu rechnen.