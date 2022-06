Senior verliert 40 000 Euro an Betrüger

Betrügern aufgesessen ist am Mittwoch ein 79 Jahre alter Mann im Raum Weingarten. Einen fünfstelligen Geldbetrag verlor der Mann an die Täter, die ihn telefonisch kontaktierten und davon überzeugten, dass sich seine Tochter in einer Notlage befinde, teilt die Polizei mit.

Mit der falschen Behauptung, dass die Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe und verhaftet worden sei, brachten die Täter den 79-Jährigen durch geschickte und manipulative Gesprächsführung dazu, einer falschen Gerichtsbotin fast 40 000 Euro Bargeld auszuhändigen, mit der er seine vermeintlich inhaftierte Tochter herauslösen und eine Anzeige abwenden wollte. Der Schwindel flog erst auf, als der Senior nach der Geldübergabe, die in der St.-Longinus-Straße stattfand, seine Tochter kontaktierte.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Personen, denen an diesem Vormittag verdächtige Personen und Fahrzeuge, insbesondere eine jüngere schwarz gekleidete Frau mit Basecap, im Bereich der St.-Longinus-Straße aufgefallen sind, oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Friedrichshafen unter Telefon 07541/7010 in Verbindung zu setzen.