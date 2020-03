Semesterbegrüßung im Kultur- und Konresszentrum abgesagt

Die Hochschule Ravensburg-Weingarten hat im Zuge der ansteigenden Zahl an Corona-Infektionsfällen ihren Semesterauftakt im Kultur-und Kongresszentrum Weingarten abgesagt. Der größte Teil der Veranstaltungen zum Beginn des Sommersemesters am Montag, 16. März, werde jedoch stattfinden, lässt die Hochschule wissen.

„Die offizielle Begrüßung zum Semesterstart durch die Hochschulleitung und den Oberbürgermeister ist uns wichtig“, sagt Thomas Spägele. Sie sei aber für den Start ins Studium nicht zwingend erforderlich. „Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, in der aktuellen Situation darauf zu verzichten, mehrere hundert Menschen in einem Raum zusammenzubringen“, so der Hochschul-Rektor.

Im Zusammenhang mit dem Corona-Virus hat die Hochschule Verhaltensregeln an ihre Mitglieder kommuniziert. Studenten und Mitarbeiter sind aufgefordert, vorerst zuhause zu bleiben, wenn sie sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben, unabhängig davon, ob sie Symptome aufweisen oder nicht. Bei der Festlegung der Risikogebiete folgt die Hochschule dem Robert-Koch-Institut.

„Es handelt sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme“, sagt Henning Rudewig. „Wir folgen den Empfehlungen der zuständigen Behörden.“ Ein Ausfall oder eine Verschiebung des Semesterstarts sei jedoch bisher nicht geplant. „Wir bemühen uns, den Hochschulbetrieb am Laufen zu halten, ohne dabei Studenten oder Mitarbeiter zu gefährden“, so der Kanzler der Hochschule.