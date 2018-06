Seltene Gelegenheit zur Führung durch die Welfengruft im Kloster Weingarten

Die Welfengruft ist das Thema der Führung am Donnerstag, 11. Mai, zu der die Tourist-Information Weingarten einlädt. Im Rahmen der Reihe „Schätze des Martinsbergs“ unter der Leitung von Rainer Hepp besteht die seltene Gelegenheit, die Welfengruft zu besichtigen.

Seit der Gründung des Klosters Weingarten fanden die Mitglieder einer der bedeutendsten europäischen Adelsdynastien in der Abteikirche ihre Grablege. Der letzte in Weingarten begrabene Welfenherzog Heinrich der Schwarze wurde im Jahr 1126 in der Welfengruft beigesetzt. Auf den Spuren des mittelalterlichen Herrschergeschlechts lassen sich auf dem Martinsberg aber auch noch weitere interessierte Zeugnisse aus alten Kirchentagen entdecken.

Treffpunkt ist um 17 Uhr vor der Tourist-Information, Münsterplatz 1 in Weingarten. Die Führung dauert eineinhalb Stunden und kostet vier Euro. Auskunft gibt’s bei der Tourist-Information Weingarten unter Telefon 0751 / 405232 und im Internet unter www.weingarten-online.de