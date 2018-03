Seit Jahren in der Brasilienhilfe engagiert

Erika Eichwald besucht seit 2006 regelmäßig Brasilien. Dort betreut sie die langjährigen Hilfsprojekte der evangelischen Kirchengemeinde Weingarten: ein Kinderheim bei São Paulo und eine Patenschaft im Staat Bahir. Über ihr Engagement in Südamerika, und wo die Spendengelder landen, darüber berichtet die 79-Jährige am Dienstag, 10. April, um 19 Uhr im Gemeindehaus Heilig Geist bei einem brasilianischen Abend.

Schon über 30 Jahren unterstützt die evangelische Kirchengemeinde Weingarten das Kinderheim „Lar do Caminho“, Haus der Hoffnung, in einem Vorort von São Paulo. Vor elf Jahren stieß Erika Eichwald dazu. Familiäre Kontakte und ein Lehrauftrag an der Universität Campinos führten die Maschinenbauingenieurin und ehemalige Entwicklungshelferin regelmäßig nach Brasilien. Nach dem Tod der Gründerin dieses kirchlichen Sozialprojektes übernahm es Eichwald.

60 bis 80 Kinder, vom Baby- bis ins Erwachsenenalter, finden im Haus der Hoffnung eine Zuflucht. Sie kommen aus schlimmen Verhältnissen, haben etwa alkohol- und drogensüchtige Eltern, die ihren Nachwuchs nicht versorgen können. Das Kinderheim unterhält zwei weitere Häuser rund um São Paulo, wo erwachsene Behinderte eine Bleibe finden. War die staatliche Unterstützung laut Eichwald noch nie üppig, ist es derzeit besonders prekär. Politische Krisen und Korruption lassen die brasilianische Wirtschaft abstürzen. „Bildung und Soziales sind immer die Ersten, die unter dieser Misere leiden“, weiß die Weingartnerin aus Erfahrung.

Jedes Jahr bringt Eichwald den Spendenscheck aus Deutschland persönlich vorbei und schaut sich an, wofür das Geld verwendet wird: von Lebensmitteln über Schulsachen bis zur Einrichtung. Der Flug, den sie im Übrigen selber zahlt, ist für August schon wieder gebucht. Das zweite Projekt ist ein Patenkind der Kindernothilfe. Die neunjährige Nikelle lebt in Tucano im Staat Bahir nahe der Stadt Salvador. Mit den Spenden wird das Mädchen, das in ärmlichen Verhältnissen lebt, gefördert. Erika Eichwald ist in Briefkontakt mit dem betreuenden Sozialarbeiter und der Familie.

Und ist sie schon mal in Südamerikas größtem Land, macht Erika Eichwald als Mitglied der Arche Ravensburg einen Abstecher bei der Arche in São Paulo und besucht auch dann und wann Weingartens Partnerstadt Blumenau. Beim brasilianischen Abend am Dienstag, 10. April, um 19 Uhr im Gemeindehaus Heilig Geist wird Erika Eichwald den Spendern und Interessierten von ihren Reiseeindrücken und den Hilfsprojekten erzählen. Zu dem Lichtbildervortrag wird eine Capoeira-Gruppe auftreten.