Seifferer gewinnt in Mochenwangen

Benjamin Seifferer vom TC Weingarten hat seinen Titel beim Saisoneröffnungsturnier in Mochenwangen verteidigt. Der Tennisspieler des TCW beherrschte die A-Klasse fast nach Belieben. An Platz eins gesetzt, gab Seifferer in sämtlichen Spielen keinen Satz und nur wenige Spiele ab.

Einzig Christoph Lerch aus Schwendi leistete ihm gleich im Auftaktmatch einige Gegenwehr, war aber schließlich in zwei Sätzen unterlegen. Im Halbfinale wurde der nächste Gegner aus Schwendi, Raphael Schuler, mit 6:0/6:1 vom Platz geschickt. Im Endspiel erging es Christian Geiger vom TC Bad Waldsee nicht besser. 6:1/6:2 lautet das klare Ergebnis zugunsten des Weingarteners.