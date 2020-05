Sechsjährige Melina gewinnt beim Feuerwehr-Ausmal-Wettbewerb

Zu Beginn der Corona-Kontaktsperre in Deutschland hatte die Feuerwehr Weingarten nach eigenen Angaben Besuchern auf ihrer Internetseite Ausmalbilder zur Verfügung gestellt. Kinder konnten die Fahrzeuge nach ihren Ideen ausmalen und per E-Mail an die Feuerwehr senden. Nach dem Teilnahmeschluss des Ausmal-Wettbewerbs am 20. April hatte die Feuerwehr beschlossen, die drei ersten Plätze, die unter anderem eine Drehleiterfahrt gewinnen können, über eine öffentliche Abstimmung auf der Internetseite wählen zu lassen. Für die eingereichten 28 Bilder seien 5064 Stimmen innerhalb von sechs Tagen abgegeben worden. Zwei Bilder hätten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Der dritte Platz mit 714 Stimmen erreichte demnach Emil (sechs Jahre) mit Bild Nummer 6. Mit 1695 Stimmen, und somit nur 22 Stimmen weniger als der erste Platz, erreichte Mateo (vier Jahre) mit seinem Dino-VRW (Bild 27) den zweiten Platz. Die Gewinnerin mit einer schönen Ausfertigung des Löschgruppenfahrzeuges und 1717 Stimmen ist Melina (sechs Jahre). Die Feuerwehr Weingarten freue sich darauf, die drei Gewinner nach der Kontaktsperre in der Feuerwache Weingarten begrüßen zu können, um die Gewinne einzulösen. Sie würden per E-Mail für die weiteren Details kontaktiert. Foto: Feuerwehr Weingarten