Sechs Stunden Orgelmusik und keine Langeweile

Ausdauer und Fleiß sind neben einem gerüttelt Maß an Talent die wesentlichen Voraussetzungen dafür, dass jemand den Beruf eines Musikers erlangen kann. Da sind sechs Stunden Üben an einem Tag keine Seltenheit. Aber kaum ein Musiker mutet sich den Stress zu, so lang ohne nennenswerte Pause am Stück öffentlich aufzutreten – und das in einer lausig kalten Kirche. Stephan Debeur hat diese Belastung am Samstag zum sechsten Mal auf sich genommen, um einem interessierten Publikum alle Facetten der berühmten Gablerorgel vorzuführen. Und das zahlreich erschienene Publikum dankte es ihm mit herzlichem Applaus.

Publikum durfte abstimmen

Es war eine äußerst aufschlussreiche Wanderung durch die Musikgeschichte von der Barockzeit bis zur jüngeren Gegenwart, die der Besucher von 18 Uhr bis Mitternacht unternehmen konnte. In jeweils einstündigen Etappen wurden bekannte und fast vergessene süddeutsche Meister aus Barock und Klassik, romantische Orgelmusik aus Deutschland, Meisterwerke von Johann Sebastian Bach, romantische Werke europäischer Nachbarländer und europäische Großmeister des Barock vorgestellt. Aus insgesamt 42 Programmen, die Debeur in den zurück liegenden zehn Jahren im Rahmen der Weingartener Sonntagsmusik gespielt hatte, durfte das Publikum per Stimmzettel im jeweiligen Abschnitt ein einstündiges Programm zusammenstellen.

Dass im ersten Teil weder von Ludwig van Beethoven noch von Joseph Haydn oder Wolfgang Amadeus Mozart eine der zur Auswahl stehenden Kompositionen gewählt wurden, sondern Stücke aus der Feder kaum bekannter Kleinmeister, lag entweder an der besonderen Fachkunde des Publikums oder daran, dass der Organist die Wunschliste etwas großzügig ausgelegt hat. Er nutzte jedenfalls die Gelegenheit, alle bautechnischen Raffinessen der Weingartener Gablerorgel auszukosten und zu zeigen, wie verspielt die Musiker des 18. Jahrhunderts damit umgegangen sind, um besondere Effekte zu erzielen. Stephan Debeur und seine drei jungen Registrierhelferinnen hatten daran ebenso ihr Vergnügen wie das Publikum. Zu den zahlreichen Registerwechseln kam noch die Aufgabe hinzu, den Behälter für das Vogelgezwitscher laufend mit destilliertem Wasser nachzufüllen, damit die künstlichen Piepmätze nicht vorzeitig verstummten.

Nach diesem eher sportiven Einstieg ging Stephan Debeur musikalisch ernsthaft in die Tiefe. Mit der Sonate über den Choral „Befiehl du deine Wege“ des Mendelssohn-Schülers J. A. van Eyken leitete er zu Mendelssohns Sonate über den Choral „Vater unser im Himmelreich“ über, um schließlich bei Joseph Rheinbergers op. 156 Nr. 7 „In memoriam“ zu enden. In sehr farbiger Registrierung demonstrierte der Musiker, wie authentisch sich an dieser Barockorgel die Klangwelt gerade der deutschen Romantik darstellen lässt.

Auch Bach hat irritiert

Bachs großes Orgelwerk hingegen verlangt eher die Strahlkraft norddeutscher Barockorgeln. Dennoch durfte es bei dieser Gelegenheit nicht fehlen. Debeur kam zwar dem Publikumswunsch nach und spielte einige Schlager wie die berühmte Air und die Toccata und Fuge in d-moll, aber auch Präludium und Fuge in Es-Dur, ein Choralvorspiel und eine Triosonate. Und er vermied es dabei tunlichst, in seiner Registrierung lieb gewonnene Hörgewohnheiten zu bedienen. Schließlich hat auch Bach auf diesem Feld ein Leben lang experimentiert und dabei so manchen Zeitgenossen irritiert.

Der Einstieg in die zweite Hälfte der langen Orgelnacht verlief keineswegs verstörend, auch wenn Kompositionen des 20. Jahrhunderts erklangen. Die hereinbrechende Nacht wurde mit kontemplativ ruhiger Musik begleitet. Die Aufnahmefähigkeit des Rezensenten war dann allerdings erschöpft. Während er sich mit leicht schwirrendem Kopf auf den Heimweg machte, strömten weiter Besucher in die stimmungsvoll beleuchtete Basilika. Und der Organist dürfte trotz klammer Kälte bis zum letzten Schussakkord noch manchen Schweißtropfen vergossen haben.