Sechs Punkte fehlen in Magdeburg zum Titel

Die Schüler unsere Robotics-AG nehmen an der Disziplin „Rescue-Line“ teil. Hier müssen die Roboter einen Parcours mit Hindernissen bewältigen und „Opfer“ erkennen und retten. Der Parcours ist mit einer schwarzen Linie markiert, die über mehrere auf- und absteigende Rampen führt. Lücken, Hindernisse und Kreuzungen (markiert durch grüne Punkte) zwingen den Roboter den Parcours zu verlassen bzw. die richtige Abbiegerichtung zu finden. Das Ende des Parcours führt in einen Evakuierungsraum (markiert durch eine silberne Linie), in dem mehrere „lebende Opfer“ (Metallkugeln) und „tote Opfer“ (schwarze Plastikkugeln) erkannt und geborgen werden müssen. Diese Such- und Bergeaufgaben sind vereinfachte Fragestellungen, die auch bei der Erforschung und Entwicklung „echter“ Such- und Rettungsroboter gelöst werden müssen. Auch sie müssen im unwegsamen Gelände bei feindlichen Umweltbedingungen Verschüttete suchen und Hinweise für Rettungskräfte geben.