Schwester Barbara aus Integrationszentrums Weingarten verabschiedet

Franziskanerin Barbara Winter vom Kloster Reute hat sich seit den Anfängen des Integrationszentrums Weingarten in der interkulturellen Begegnungsarbeit engagiert. Jetzt wurde sie verabschiedet. Das teilt die Caritas in einer entsprechenden Meldung mit.

„Sie waren für mich immer der geerdete Ruhepunkt im Integrationszentrum“, wird Angelika Hipp-Streicher, Fachleiterin Familie und Integration der Caritas Bodensee-Oberschwaben zitiert. Bei einer kleinen Feierstunde im Garten des Integrationszentrums Weingarten verabschiedeten Mitarbeitende der Caritas und der Stadt Weingarten gemeinsam mit Oberbürgermeister Markus Ewald die Franziskanerin.

Im Integrationszentrum Weingarten werden die migrationsspezifischen Angebote der örtlichen Akteure gebündelt. Die Kooperationspartnerschaft mit den Franziskanerinnen von Reute bewähre sich bestens, betonte Angelika Hipp-Streicher. Schwester Barbara sei in all den Jahren Türöffnerin, Netzwerkpartnerin, Raumgestalterin, geduldige Zuhörerin, Vermittlerin und vieles mehr gewesen.

Auch Oberbürgermeister Markus Ewald bedankte sich bei Schwester Barbara für viele wertvolle persönliche Begegnungen und das große interkulturelle Engagement sowie dafür, „dass Sie den Einsatz im Integrationszentrum gewagt haben“. Der Abschied falle ihm sehr schwer, denn Schwester Barbara sei in den vergangenen Jahren ein wichtiger Bestandteil der lokalen Integrationsarbeit gewesen. Dies bestätigten Constanze Rauch, Leiterin des Caritas-Dienstes Familie und Migration, und die Mitarbeiterinnen des Integrationszentrums Svenja Labor und Elisa Endres. Mit vielen liebevoll gestalteten Kartenfähnchen, auf denen zahlreiche Stärken und Wirkungsorte von Schwester Barbara vermerkt waren, bestückten sie einen Dankeschön-Blumentopf. Schwester Barbara habe aktiv Frauenprojekte eingeführt, sich bei interkulturellen Veranstaltungen und in Sachen Sprachförderung engagiert, Nachhilfe für Kinder mit Lernschwierigkeiten gegeben und an vielen anderen Stellen aktiv mitgewirkt.

Die Mitarbeit im Integrationszentrum und die damit verbundene Wertschätzung hätten ihr sehr gutgetan, sagte Schwester Barbara. „Immer wieder neue Herausforderungen haben den Zusammenhalt gestärkt. Etwas gemeinsam zu bewegen, zu gestalten und zu entwickeln – das war für mich etwas ganz Wertvolles“, verabschiedete sie sich. Die Franziskanerinnen seien sehr froh, dass sie sich von Anfang an hätten einbringen dürfen. Und sie versprach: „Wir bleiben auch weiterhin mit auf dem gemeinsamen Weg.“