Schwerer Unfall beim Blutritt in Weingarten

Ein Mitglied der Aulendorfer Blutreitergruppe ist beim Blutritt in Weingarten vergangene Woche gestürzt und hat sich dabei eine schwere Kopfverletzung zugezogen. Er befindet sich seither im Krankenhaus.

Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ berichtet, sei der 73-jährige Mann vom Pferd gestürzt. Weitere Personen waren laut Polizei nicht beteiligt. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus. Direkt nach dem Sturz habe der Reiter blutige Gesichtsverletzungen aufgewiesen. Die Schwere seiner Verletzungen sei der Polizei erst am Montag bekannt geworden, so die Sprecherin. Nach SZ-Informationen soll sich der Unfall im Stadtgebiet von Weingarten, in der Nähe der Kreuzung Bahnhofstraße/Schussenstraße, ereignet haben.

Traditionell Zylinder statt Helm

Der folgenschwere Sturz des Reiters ist einer von acht Reitunfällen, von denen die Polizei bereits am Freitag nach dem Blutritt berichtet hatte. Die Schwere der Verletzungen war damals jedoch noch nicht bekannt. Auch die Stadt Weingarten ging bislang von einem reibungslosen Ablauf aus: „Erfreulicherweise kam es auch in diesem Jahr zu keinen nennenswerten Zwischenfällen“, berichtete die Stadt nach dem Blutritt.

Blutreiter tragen beim Blutritt traditionell keinen Reithelm, sondern einen schwarzen Zylinder. Das dürfte auch bei dem gestürzten Reiter aus Aulendorf der Fall gewesen sein. Nur vereinzelt entscheiden sich Reiter gegen einen Zylinder und für einen Helm. So trugen nach Medienberichten unter anderem zwei Reiterinnen und ein Reiter der Amtzeller Blutreitergruppe einen schwarzen Reithelm. Dass Frauen mitreiten dürfen, war das erste Mal in der rund 500-jährigen Geschichte der Reiterprozession der Fall.

