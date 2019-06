Schwarzfahrer wird aggressiv

Weil ihn ein Sicherheitsmitarbeiter in der Nacht zum Sonntag in einem Linienbus in der Waldseer Straße beim Schwarzfahren erwischt hat, reagierte ein 32-Jähriger zunächst gereizt. Als er den Bus an der nächsten Haltestelle verließ, beschädigte er beim Aussteigen die Eingangstüre des Busses.

Später stieg der selbe Mann am Charlottenplatz erneut in einen Linienbus ein. Nachdem der Sicherheitsdienst die Polizei verständigt hatte, wurde der Fahrgast an einer Haltestelle laut Polizeimitteilung zu „Störungsbeseitigung“ festgenommen. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 32-Jährigen wegen Sachbeschädigung und Erschleichen von Leistungen.