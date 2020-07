Schwarzer Toyota Aygo angefahren

Eine Toyota-Besitzerin hat am Montagnachmittag festgestellt, dass ihr schwarzer Kleinwagen vorne und hinten beschädigt wurde. Vom Verursacher fehlt laut Polizei bislang jede Spur.

Am vergangenen Sonntag stand der Wagen zwischen 20 und 21.15 Uhr in Ravensburg, Hirschgraben, nahe der Bushaltestelle Kornhaus. Danach fuhr die Frau nach Weingarten in die Gablerstraße, wo der Pkw bis zur Feststellzeit (16 Uhr) im Bereich Stadtgarten parkte. Die Höhe des Schadens schätzt die Polizei auf rund 600 Euro. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer Hinweise zur unfallverursachenden Person geben kann wird gebeten, sich dort zu melden (Telefon: 0751/8036666).