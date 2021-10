Schwäbischer Albverein lädt zur Seniorenwanderung

Der Schwäbische Albverein lädt zur Seniorenwanderung nach Syrgenstein, Meckatz und Heimenkirch am Donnerstag, 21. Oktober, um 8.30 Uhr ein. Treffpunkt ist der Charlottenplatz am Bussteig 5 in Weingarten. Die Strecke ist acht Kilometer lang. Die Gehzeit beträgt rund zweieinhalb Stunden. Stöcke und festes Schuhwerk sind unbedingt erforderlich. Außerdem wird empfohlen ein Versper mitzubringen. Für Mitglieder kostet der Fahrpreis 5 Euro. Es gelten die 3G-Regeln. Die Wanderung findet nur bei gutem Wetter statt. Mittags ist eine Einkehr im Braustüble Meckatz geplant. Rückkehr ist um etwa 18 Uhr. Anmeldung bis 19. Oktober um 20 Uhr erforderlich bei Alfons Horn unter der Telefonnummer: 0751 / 4 24 85.