Schwäbische Albverein wandert erneut zu Scheidegger Wasserfällen

Der Schwäbische Albverein bietet die Wanderung vom Waldsee Lindenberg zu den Scheidegger Wasserfällen nochmals an. Die Wanderer treffen sich am Sonntag, 19. September, um 9 Uhr am Festplatz Weingarten. Die Gehzeit für die 11 Kilometer und 180 Höhenmeter beträgt etwa 3 Stunden, der Fahrpreis betragt 9 Euro. Eintritt zu den Wasserfällen kostet ab 10 Personen 3 Euro, ansonsten 4,50 Euro. Eine Einkehr am Kiosk bei den Wasserfällen und nach der Wanderung ist vorgesehen

Pandemiebedingt ist eine Anmeldung bei Hanifa Selimi unter 0751/18050973 oder mobil 0174 3430766 ab 18 Uhr erforderlich. Rucksackvesper, Getränke, festes Schuhwerk und Stöcke werden empfohlen Bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 75 Prozent findet die Wanderung nicht statt. Infos gibt es am Vortag ab 17 Uhr unter 0751/18050975 über eine Bandansage.