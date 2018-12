„Schwäbische Zeitung“ präsentiert „Die große ABBA Tribute Show“

Dass die zahllosen Fans der schwedischen Ausnahmeband auch heute noch das einzigartige Feeling der unvergessenen Abba-Songs originalgetreu erleben können, dafür sorgt „Die große ABBA Tribute Show“. Die „Schwäbische Zeitung“ präsentiert diese am Samstag, 9. Februar 2019, um 20 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum Weingarten. Die zwei Protagonistinnen Dany Reiter (Anni-Frid) und Karin Janda (Agnetha) verleihen laut Ankündigung der Show mit ihren Stimmen und einer elektrisierenden Performance den einzigartigen „Spirit of Abba“. Zusammen mit ihren Bühnenpartnern Dave Moskin (New York) und Andy Freund (Hamburg) und weiteren internationalen Musikern auf der Bühne, verstehen sie es, das Publikum mit Dynamik, Energie, Gefühl, Witz und Charme in ihren Bann zu ziehen, heißt es weiter in dem Pressetext. Mit Superhits wie „Waterloo“, „Money Money Money“ Thank you for the Music“, „Mamma mia“, „SOS“, „Super Trouper“, „Dancing Queen“, „Chiquitita“ oder „Fernando“ lasse die große Abba Tribute Show, die Glitzerwelt auf Plateauschuhen wieder auferstehen. Besitzer der SZ-Abocard erhalten 20 Prozent Rabatt auf die Tickets. Karten sind erhältlich unter Telefon 0751 / 29555777 sowie online unter tickets.schwäbische.de. Foto: Veranstalter