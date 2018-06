Seit Ende September sind die Wände im Kulturzentrum Linse in Weingarten mit Bildern und Texten aus dem „Oberschwäbischen Kalender“ bestückt. Dazu ist eine „schwäbische Schreibstube“ eingerichtet, das heißt, die Besucher sind eingeladen, kurze Texte, zum Beispiel Sprichwörter „uff schwäbisch“, also in schwäbischer Mundart niederzuschreiben. Für die originellsten Beiträge haben die Kalendermacher Preise ausgelobt.