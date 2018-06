Schwäbisch Media investiert in die Zukunft

Spatenstich für ein neues Brief- und Logistikzentrum am Standort Weingarten: Schwäbisch Media investiert drei Millionen Euro und erweitert seine Kapazitäten für die Tochtergesellschaft Südmail und den Zustelldienst Merkuria.

Der feierliche Spatenstich, an dem neben Kurt Sabathil, Geschäftsführer von Schwäbisch Media auch Weingartens Oberbürgermeister Markus Ewald teilnahm, erfolgte gestern auf dem Gelände in unmittelbarer Nähe zum Druckstandort des Medienhauses in der Herknerstraße in Weingarten.

Neu gebaut wird ein 1 500 Quadratmeter großes Brief- und Logistikzentrum und ein rund 600 Quadratmeter großer Bürotrakt. Die Bauarbeiten sollen bis zum 1. Quartal 2019 abgeschlossen sein. Dann soll der Komplex bezogen werden. Das Gebäude ist bislang zweistöckig geplant, kann aber auf drei Stockwerke erweitert werden.

Starkes Wachstum

„Wir hatten in den letzten Jahren ein sehr starkes Wachstum bei den Briefdiensten“, begründete Kurt Sabathil die Investition. Mittlerweile hat Merkuria gut 5000 Zusteller, die in Spitzenzeit bis zu 210 000 Sendungen täglich in der Region befördern. Die bisherigen Standorte waren auf die Hälfte ausgelegt und stoßen damit auf eine Kapazitätsgrenze. „Jetzt investieren wir nicht nur in eine neue Halle, sondern auch in eine neue Sortiermaschine“, erklärte Sabathil. „Dann sind wir für das weitere Wachstum gerüstet.“

Denn der Geschäftsführer von Schwäbisch Media glaubt an die Zukunft und dass weitere Marktanteile gewonnen werden können. „Wenn ich uns mit der Deutschen Post im Verbreitungsgebiet vergleiche, haben wir 15 Prozent Marktanteil. Da können wir noch zulegen. Ich glaube auch, dass unsere Zustellung in der Region mittlerweile zuverlässiger ist als die der Post.“

Erschließung neuer Märkte

Außerdem sollen neue Märkte erschlossen werden. „Wir wollen zukünftig einen Paketdienst aufbauen“, sagte Alexander Bachmann, Geschäftsführer Merkuria Zustelldienst. Auch in das Kreativmailing und die Dialogpost wolle man einsteigen. Kreativmailings sind Werbemittel aller Art, die sich durch eine individuelle Aufmachung von anderen unterscheiden. Mit Dialogpost können Informationen wie Einladungen oder Produktneuheiten als Briefe oder Postkarten versendet werden.

„Wir freuen uns sehr, dass der Schwäbische Verlag hier in unmittelbarer Nähe zum Druckstandort sein neues Brief- und Logistikzentrum baut“, sagte Weingartens Oberbürgermeister Markus Ewald. „Das ist eine wichtige Entscheidung, denn das Logistikzentrum wird ganz Oberschwaben versorgen.“