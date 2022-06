Schuster KG spendet 5000 Euro für Ukraine-Hilfe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Behelfsunterkunft im ehemaligen Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten herrscht ein reges Kommen und Gehen. Im Auftrag des Landkreises empfängt, begleitet und unterstützt hier die Caritas Bodensee-Oberschwaben die Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine. Für die akut benötigten Hilfeleistungen ist die Caritas auf Spenden angewiesen. Darum freut es die Caritas sehr, dass die Schuster KG aus Weingarten mit 5000 Euro eine großzügige Summe spendet. „Wir werden das Geld verantwortungsvoll einsetzen, beispielsweise für die Betreuung der Kinder im 14 Nothelfer“, sagt Caritas-Regionalleiter Ewald Kohler. Dem p.h. Gesellschafter Kurt Vöhringer von der Schuster KG ist es wichtig, den Menschen in der Region etwas gutes zu tun: „Da wir und die GC-Gruppe ein gutes Geschäftshalbjahr hatten, wollen wir auch wieder etwas zurückgeben. Wir geben diese Summe gerne der Caritas, weil wir uns sicher sein können, dass die Hilfe für die ukrainischen Geflüchteten direkt ankommt“, sagt Vöhringer. Den Spendenscheck nahmen Ina Munder (Sozialarbeiterin im 14 Nothelfer) und Ewald Kohler dankend entgegen.