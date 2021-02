SchussaGugga Weingarten - Ein Fasnet-Ständchen auf der Ukelele

Die beiden Vorstände Marcus und Henry spielen normalerweise Trompete und Posaune bei den SchussaGugga aus Weingarten. Für das Video für Schwäbische.de sind die Zwei aber kurzerhand auf das Cajon und die Ukulele gewechselt. Dazu gibt es Bilder und Videoschnipsel aus dem Corona-Alltag der Guggenmusiker. Getreu ihrem Motto grüßen die SchussaGugga die Region: „We love to guggatain you“!

Gefällt dir dieses Video? Dann stimme jetzt ab!

Über 30 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Achermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat, bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.