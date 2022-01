Schussa-Gugga sorgen für Fasnetsstimmung

Über den Dächern von Weingarten hallten am Samstagmittag die rhythmischen mitreißenden Klänge der Schussa-Gugga bis tief in die Innenstadt. Nur wer wusste, dass die Musiker der Guggenmusik auf einer Dachterrasse in der Weingartener Innenstadt spielten, konnte sie vom kleinen Rathaushof oder vom Parkhaus am Kaufland spielen sehen.

Die anderen wurden von den mitreißenden Klängen über den Dächern von Weingarten überrascht. Für eine Stunde spielte die Schussa-Gugga unter Leitung von Marcus Haider auf einer Dachterrasse in Weingarten und die Musiker gaben nach sehr langer coronabedingter Enthaltsamkeit der lang ersehnten Fasnetsstimmung Ausdruck. Ein gelungener Auftakt für die Schussa-Gugga in diesem Fasnetsjahr, für den Verein selbst und auch für die Zuhörer, die bis weit ins Schussental erreicht wurden.