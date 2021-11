Schulumgebung von Müll befreit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 13. Oktober machten sich alle Klassen der Schule am Martinsberg in Weingarten mit ihren Lehrerinnen und Lehrern auf, die Schulumgebung von Müll zu befreien. Bei schönstem Wetter und ausgestattet mit Bollerwägen, Müllsäcken, Zangen sowie Gartenhandschuhen sammelten die Kinder säckeweise unterschiedlichsten Müll und säuberten Straßenränder, Grünanlagen und Spielplätze der Stadt.

Unzählige Plastikteile, Dosen, Flaschen und Papier wurden von den Schülerinnen und Schülern zum Sammelplatz an der Schule gebracht.

Nach getaner Arbeit waren alle Beteiligten stolz, etwas zum Umweltschutz beigetragen zu haben. Eine rundum gelungene Aktion!