Schule wagt sich ins „Abenteuer Mittelstufe“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Gymnasium Weingarten empfängt seine Schüler traditionell mit dem Programm „Ankommen am Gymnasium“, das den Kindern eine sanfte Landung an der Schule erlaubt.

Dieses Programm wird nun mit dem neuen Konzept „Abenteuer Mittelstufe“ fortgesetzt. Auch hier geht es einerseits darum, die Klassengemeinschaft und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken, andererseits aber auch, den Jugendlichen neue Wege zu eröffnen. Dies geschieht zunächst durch einen erlebnispädagogischen Waldtag mit Bogenschießen und teambildenden Maßnahmen, um den in Jahrgangsstufe 8 neu zusammengesetzten Klassen ein besseres Kennenlernen zu ermöglichen und so zu einer „echten“ Klasse zu werden. Dieser Waldtag wurde dieses Jahr zum ersten Mal durchgeführt und hatte ein durchweg positives Echo.

In verschiedenen Projekten sollen die Jugendlichen erleben, dass sie selbst wirksam werden können. Die verantwortlichen Lehrerinnen Bärbel Frank und Annette Rothgangel haben deshalb verschiedene Workshops und Aktionen organisiert: einen Hip-Hop-Kurs in Zusammenarbeit mit Raphael Nagel von der Tanzschule Geiger und Theaterworkshops für die Jahrgangsstufe 8 mit dem Theater Ravensburg (finanziert von der Sonja-Reischmann-Stiftung). Außerdem werden interessierte Schülerinnen und Schüler zu Lesescouts ausgebildet, die dann wieder für die Leseförderung in der Unterstufe aktiv werden können. Später im Jahr wird es außerdem ein Fußballturnier für die Mittelstufe geben. Weitere Projekte folgen in den nächsten Jahren, wenn das Programm mit den Jugendlichen hinaufwächst.

Diese neuen Angebote ergänzen die bereits bestehenden für die Mittelstufe, unter anderem die Projekte des Arbeitskreises „Prävention“, der zum Beispiel die Polizei ins Gymnasium Weingarten einlädt, um mit den Jugendlichen über „Hatespeech“ ins Gespräch zu kommen. Aber auch die traditionellen Klassenfahrten wie die nach London, die Ski-Ausfahrt des Sportprofils oder die Sprachreisen in Französisch oder Spanisch gehören nun zum Konzept und tragen dazu bei, dass die Jugendlichen am Gymnasium Weingarten auch außerhalb des Klassenzimmers Miteinander erleben können.