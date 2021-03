Schnelltests sollen für sichere Prüfungen sorgen

Die Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) hat sich am Ende des vergangenen Wintersemesters dazu entschlossen, Prüfungen in Präsenz anzubieten. Um das Infektionsrisiko der Beteiligten zu senken, wurden während des gesamten Zeitraums zusätzlich zu einem umfassenden Hygienekonzept kostenlose Corona-Schnelltests angeboten.

Wie die Hochschule weiter mitteilt, wurden die Tests vom Förderverein der Hochschule Ravensburg-Weingarten finanziert. „Wir verstehen das auch als einen Dienst all jenen, denen in der aktuellen Lage viel abverlangt wird“, wird Wolfang Pfeiffer, Vorsitzender des Fördervereins, in dem Schreiben zitiert und weiter: „Die Tests haben zu einem reibungslosen Ablauf der Prüfungen beigetragen und wir freuen uns besonders, die Hochschule in so schwierigen Zeiten unterstützen zu können.“

Zur Durchführung der Tests nahm die Hochschulleitung Kontakt mit dem Kreisverband Ravensburg des Deutschen Roten Kreuzes auf. Dessen Geschäftsführer Gerhard Krayss verweist auf die bereits bestehende Verbindung auf den Campus in Weingarten. Über die First Respondern habe man einen etablierten und verlässlichen Kontakt mit den Hochschulen.

Durchgeführt wurden die Tests von den DRK First Respondern, der Gruppe ehrenamtlicher Ersthelfer an RWU und Pädagogischer Hochschule. Bereits Ende 2020 wurden die Ehrenamtler der Durchführung der Tests geschult. Vier First Responder führten die Tests dann durch. Laura Marohn ist eine davon. „Wir haben drei Wochen lang getestet“, so die Gesundheitsökonomie-Studentin in dem Schreiben: „Einen positiven Test gab es zum Glück nicht.“

Zwar sei die Initiative von Professor Thomas Spägele, Rektor der RWU, und Professor Jörg Wendorff, Dekan der Fakultät für Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege ausgegangen, die Rolle der Hochschule sei aber nebensächlich gewesen, so Thomas Spägele in dem Bericht. „Wir als Hochschule haben nur die Räume bereitgestellt.“