Schmökercafé im Weingartener Best-Western-Parkhotel

Die Bücherei Weingarten lädt zum nächsten Schmökercafé am Donnerstag, 21. Oktober, um 9.30 Uhr in das Bistro des Best-Western-Parkhotels in Weingarten.

Die Teilnehmer besprechen laut Pressemitteilung das Buch „Was bleibt von uns“ von Golnaz Hashemzadeh Bonde, erschienen als Taschenbuch im btb-verlag (ISBN 978-3-442718771). Das Buch soll laut Veranstalter vorab gelesen werden. Die Teilnahme ist nur möglich mit vollständigem Impfnachweis, Genesenennachweis oder negativem Coronaschnelltest (maximal 24 Stunden alt).